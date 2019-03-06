Gündem Sosyal medyadan tanıştığı kızı 20 bin TL dolandırdı
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16 yaşındaki kızı evlenme vaadiyle kandırıp 20 bin lirasını dolandırdı

Sosyal medyadan tanıştığı kızı 20 bin TL dolandırdı

Son dönemlerde artan 'sosyal medya üzerinden dolandırıcılık' olaylarına bir yenisi de Kayseri'den eklendi. Sosyal ağlar üzerinden 16 yaşındaki bir kızı evlenme vaadiyle kandıran 26 yaşındaki şahıs 20 bin liralık ziynet eşyasıyla kayıplara karışınca gerçek ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan adam polislerce gözaltına alındı. Fotoğraf: Arşiv.
Sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan adam polislerce gözaltına alındı. Fotoğraf: Arşiv.

Kayseri'de sosyal medyada tanıştığı A.O. (16) adlı kızı evlenme vaadiyle kandırıp, annesine ait 20 bin lira değerindeki ziynet eşyasını aldığı iddia edilen Emre Y. (26), gözaltına alındı.

Emre Y., sosyal medyada tanıştığı A.O. adlı kız ile arkadaş oldu. İddiaya göre A.O.'yı evlenme vaadiyle kandırıp, ev almak için destekte bulunmasını istedi.

A.O. da annesine ait 20 bin liralık ziynet eşyasını habersiz alıp, Emre Y.'ye verdi. A.O., evleneceklerini sandığı Emre Y.'nin, "Ailene altınları çaldırdığını söylersin, yoksa sen öldürürüm" demesi üzerine dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu.

Polis, Emer Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor.

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