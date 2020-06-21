Sosyal mesafeli LGS: Koronavirüs gölgesinde gerçekleşen sınavda öğrenciler sosyal mesafeye uygun olarak sınıfa alındı

1 milyon 600 bin öğrenci için hazırlıkların gerçekleştirildiği LGS, dün koronavirüs salgını gölgesinde gerçekleşti.

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav dün tamamlandı. Bakanlık tarafından 1 milyon 600 bin öğrenci için hazırlıkların gerçekleştirildiği sınav, 8. sınıf birinci dönem müfredat ve kazanımları esas alınarak yapıldı. Koronavirüse karşı alınan tedbirler titizlikle uygulandı. Öğrenciler, binanın durumuna göre zaman aralıklarıyla, sosyal mesafe korunarak sınav salonu ve binalara giriş yaptı. Her öğrenci kendi öğrenim gördükleri okullarda sınava girdi. Geçen yıl sınav yapılan okul sayısı 3 bin 873 iken

Öğrenciler, binanın durumuna göre zaman aralıklarıyla, sosyal mesafe korunarak sınav salonu ve binalara giriş yaptı.

SINAV SALONU SAYISI ARTIRILDI

Bakanlık, bu sene okul sayısını 18 bin 139’a, salon sayısını 59 bin 568’den 111 bin 918’e çıkardı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi sağlayabilmek için okullarda güvenli alanlar oluşturuldu, sınav binaları detaylı olarak temizlendi ve sınıflar dezenfekte edilerek hijyen sağlandı. Sınav binalarına gelen öğrencilerin, okulun bahçesine girişleri sırasında en az 1 metrelik (3-4 adım) sosyal mesafenin korunması sağlandı ve yığılma oluşmasını engelleyecek önlemler alındı. Maskesi olmayan öğrencilere maske dağıtıldı. Sınav salonlarında öğrenci ve görevliler tıbbi maske kullandı. Sınav salonlarında yerlerine oturmaları ve diğer öğrencilerle aralarında sosyal mesafe sağlanmasının ardından isteyen öğrenciler, maskesini çıkardı. Sınavda, soru kitapçıklarını dağıtan görevliler eldiven kullandı.

KİTAPÇIKLAR YARIN DAĞITILACAK

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Öğrencilerin sağlığı için velilerin, okul bahçesine girmesine izin verilmedi. Sınavın sorunsuz yapılmasını temin etmek amacıyla 09.00 ile 15.00 saatleri arasında 81 ilde istisnalar hariç vatandaşların sokağa çıkmaları da kısıtlandı. Daha önce, sınavdan bir saat sonra öğrencilere dağıtılan soru kitapçıkları, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında olası bir kargaşaya olanak verilmemesi için yarından itibaren dağıtılacak. Sınav sonuçları, 16 Temmuz’da “https://www.meb.gov.tr” internet adresi üzerinden açıklanacak.

Pozitif öğrencilere izole sınıf

Manisa’da yeni tip koronavirüs teşhisi konan bir öğrenci, LGS sınavına tek başına ayrı bir okulda girdi.

Sınava giren korona virüs pozitif öğrenciler, Sağlık Bakanlığının özel araçları ve ambulanslarla evlerinden alınarak sınava girecekleri okula getirildi. Tulum giyen sağlık çalışanlarının kendilerine eşlik ettiği öğrenciler, okulda kendilerine ayrılan farklı bölümde sınava tek başına girdi, ardından tekrar ambuanslarla evlerine bırakıldı. Manisa’da yeni tip koronavirüs teşhisi konan bir öğrenci, LGS sınavına tek başına ayrı bir okulda girdi. Adıyaman’da, Kovid-19 tedavisi gören öğrenciler, LGS sınavına ambulanslarla gitti. Pozitif öğrenciler için Adıyaman Lisesi’nde izole bir sınıf oluşturuldu. Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından evde karantina altında bulunan öğrencilerden Aydın B. “Geçen günlerde koronavirüs testim pozitif çıktı. Sağlık görevlileri sağ olsunlar gelip beni evden aldı. Şimdi sınava gireceğim. Sınavdan sonra da yeniden eve götürecekler. Umarım her şey güzel olur.” dedi. Kayseri Şehir Hastanesi’nde de tedavi gören öğrenciler, gerekli tedbirler alınarak tedavi gördükleri hastanede LGS sınavına girdi.

Bakan’dan teşekkür

Ziya Selçuk