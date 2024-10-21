Soykırıma karşı yürüdüler

İsrail’in Gazze’de işlediği katliamlar, bir yıl geçmesine rağmen azalmadan yoğunluğunu artırarak devam ediyor. Katliamların başladığı 7 Ekim 2023’ten beri Avrupa’nın birçok kentinde insanlar, katliamın sonlandırılması talebiyle yüzlerce protesto ve yürüyüş gerçekleştirdi. Bu yürüyüşlerde, geçmişte Nazilerin Yahudilere uyguladığı soykırımın, İsrail tarafından Gazze’de işlediği soykırımı aklamak için kullandığına dair defalarca vurgu yapıldı. Bu haftasonu Avrupa’nın çeşitli başkentlerinde yapılan yürüyüşlerde söz konusu vurgu yine protestocuların pankartlarına yansıdı.





BERLİN’DE POLİS MÜDAHALESİ

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Filistin’e destek gösterisinde polis, göstericilere karşı köpekleri kullandı. İsrail ordusunun Gazze ve Lübnan'a saldırılarını, İsrail’in Gazze’de işlediği soykırımı ve işgal politikasını proteste etmek için yüzlerce kişi, Wilmersdorf semtindeki Kant Caddesi'nde bir araya geldi. Oradan yürüyüşe geçen göstericiler üzerinde "Filistin’e özgürlük", "İnsan hakları Filistinlilerin de hakkıdır" ve "Bir soykırım diğerini haklı çıkarmaz" yazan dövizler taşıdı ve İsrail aleyhine sloganlar attı. Yürüyüş sırasında polis ve göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı. Geniş güvenlik önlemleri alan ve göstericilere sert müdahalede bulunan polis, çok sayıda Filistin destekçisini gözaltına aldı.





LONDRA’DA GAZZELİ ÇOCUKLAR İÇİN OYUNCAK BIRAKILDI

İngiltere’nin başkenti Londra'da binlerce kişi, başbakanlığın bulunduğu Downing Sokağı girişine Gazze'de öldürülen çocuklar ve siviller anısına oyuncak ve çiçek bıraktı. Kentteki ünlü Trafalgar Meydanı’nda düzenlenen mitinge katılanlar, mitingin ardından Başbakanlık Ofisi’nin bulunduğu Downing Sokağı girişine yürüdü. Eylemciler burada yanlarında getirdikleri çiçekler ve oyuncaklardan bir anma köşesi oluşturdu. İsveç’in başkenti Stockholm ve İsviçre’nin Cenevre kentinde de Gazze için dayanışma eylemleri vardı. Eylemciler, soykırım vurgusu yaparak İsrail’in Gazze ve Lübnan’daki saldırılarını durdurmasını talep etti.





ABD'nin Jakarta Büyükelçiliği'nde eylem

Endonezya'nın eski başkenti Jakarta'da, İsrail'in Gazze'deki katliamlarını protesto eden eylemciler, İsrail'in katliamlarına ortak olmakla suçladıkları ABD'nin kentteki büyükelçilik binası önüne yürüdü. Bazı eylemciler, büyükelçiliğin önünde Filistin bayrakları sallayarak ABD karşıtı sloganlar attı. Eylem nedeniyle elçilik binasına giriş ve çıkışlar durduruldu.















