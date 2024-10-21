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Hamas'tan İslam ümmetine çağrı: Bu sadece Filistinlilerin savaşı değil bilakis ilk kıblemiz Aksa'nın Tufanı'dır

Hamas'tan İslam ümmetine çağrı: Bu sadece Filistinlilerin savaşı değil bilakis ilk kıblemiz Aksa'nın Tufanı'dır

00:2721/10/2024, Pazartesi
G: 21/10/2024, Pazartesi
AA
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Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal açıklama yaptı.
Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal açıklama yaptı.

Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, "Filistin toprakları ve kutsal mekanları özgürlüğüne kavuşuncaya kadar direnişe devam etme" üzerine kurulu stratejilerinde bir değişiklik olmadığını söyledi. Hamas, direniş güçleri ve halk; direniş stratejisine bağlı kaldığı sürece İslam ümmetinin de sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Meşal, "Çünkü bu sadece Filistinlilerin savaşı değil bilakis ilk kıblemiz Aksa'nın Tufanı'dır" diye konuştu.

Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, İsrail askerlerince Gazze Şeridi'nde öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için İstanbul'da düzenlenen taziye merasimine ses kaydıyla mesaj gönderdi.

Ses kaydında Meşal, Hamas'ın, başta hareketin kurucusu Ahmed Yasin olmak üzere (2004'te İsrail tarafından öldürüldü) liderlerini özgürlük ve İsrail işgalinden kurtulma yolunda şehit verdiğini dile getirdi.

Meşal, Hamas'ın lideri ve Aksa Tufanı'nın komutanı Sinvar'ın 60 yıl boyunca hür yaşadığını ve hür öldüğünü ve şehadetiyle hem Filistin hem de dünya halkları nezdinde bir simge haline geldiğini kaydetti.
Mesajında 3 konu üzerinde duran Meşal, ilk olarak Hamas'ın, Sinvar ve diğer şehit liderlerden sonra değer ve ilkelerinden vazgeçmeyeceğini, stratejisini değiştirmeyeceğini söyledi.
İkinci olarak sahadaki gelişmeleri takip edeceklerini ve İsrail'in saldırılarını durdurmak için çalışacaklarını kaydeden Meşal,
"Bu düşman kaybedecek ve Hamas, müzakere yoluyla bu katliamların son bulması için çalışacak ve bir çıkış yolu arayacak."
dedi.

Meşal, üçüncü olarak Hamas'ın, "Filistin toprakları ve kutsal mekanları özgürlüğüne kavuşuncaya, esirler kurtarılıncaya ve Filistin ve İslam ümmeti için tehdit oluşturan Siyonist proje ortadan kaldırılıncaya kadar direnişe devam etme" stratejisine bağlı kalacağını ifade etti.

Hamas, direniş güçleri ve halk; direniş stratejisine bağlı kaldığı sürece İslam ümmetinin de sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Meşal, "Çünkü bu sadece Filistinlilerin savaşı değil bilakis ilk kıblemiz Aksa'nın Tufanı'dır." diye konuştu.
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Terör devleti İsrail, İsmail Haniye’den sonra Hamas’ın yeni lideri olan Yahya Sinvar’ı da şehit etti. Sinvar’ın şehit edilmeden üç sene önce verdiği röportaj gündeme geldi. Vice News adlı YouTube kanalında yayınlanan röportajda Yahya Sinvar, sevenlerinden çokça takdir gördüğü bir konuşma gerçekleştirmişti. Uluslararası toplumun ve küresel örgütlerin işgalcileri durduramadığı belirten Sinvar, “Ne yazık ki dünya işgalci savaş makinesinin genç insanlarımızı öldürmesini sadece izledi.” dedi. Sinvar sözlerinin devamında sunucunun “Hamas İsraillilerin bulunduğu sivil yerleşimlerini bombalıyor. Onların sizi savaş suçu işlemekle suçlamasına nasıl cevap verirsiniz?” sorusuna, İsrail’in sivilleri bilerek hedef aldığını, Hamas’ın onların kullandığı gibi nokta atışı vurabilecekleri teknolojide silahlarının olmadığını, ellerindeki roketlerle Filistin halkını korumaya çalıştığını ifade etti.



#Halid Meşal
#İsrail
#Hamas

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