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Gündem Sözcü gazetesi hedef göstermişti Somalililere ırkçı saldırı
ANKARA

Sözcü gazetesi hedef göstermişti: Somalililere ırkçı saldırı

Sözcü gazetesinin "Somali’den gelen iş insanları ve sığınmacılar, Kızılay’daki iki sokağı baştan sona kendi ülkelerine çevirdiler" ifadesiyle yayımladığı haberin ardından, Somalililere saldırıda bulunuldu. Haberde bahsedilen yere giden bir grup, Somalililere ait mekanların camlarını kırıp, çalışanlarına şiddet uyguladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sözcü gazetesi hedef göstermişti: Somalililere ırkçı saldırı
Saldırı anının görüntüleri.

Sözcü gazetesi, 15 Nisan 2020’de “Ankara’nın göbeği Somali oldu” başlıklı bir haber yayımlamıştı.

Haberde, “Doğu Afrika ülkesi Somali’den gelen iş insanları ve sığınmacılar, Ankara’nın Kızılay semtindeki iki sokakta hiç de yabancılık çekmiyor. Somali dilinde tabelalar asarak, lokanta, kafe, berber, butik, kuaför ve market açarak yaşamlarını sürdürüyorlar” ifadeleri kullanılarak, Somalililer hedef gösterilmişti.

Taşlı sopalı saldırı

Haberin yayımlanmasından 5 gün sonra, bir grup bahsedilen yere giderek Somali Lokantası'nın camlarını kırdı. Lokantanın çalışanlarına şiddet uygulamaya çalıştı.

Sopalarla saldıran grup, bir Somalilinin de omzunu taşla ezdi. O anlara dair görüntüler, bir vatandaş tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

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