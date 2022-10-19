​Stajyere asgari ücret.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hazırlanan “e-İnsan” programının tanıtım töreninde konuştu. Erdoğan, Ulusal Staj Programı için başvuruların başladığını açıkladı. Ulusal Staj Programı’ndaki stajyer öğrenci sayısının 150 bine çıkarılacağını kaydeden Erdoğan, staj sürelerinin 3 aya kadar uzatılabileceğini kaydetti.

ULUSAL STAJ PROGRAMI

Tüm üniversitelerde faaliyete geçirilen “kariyer merkezleri”nin gençlerle reel sektör arasında köprü kurduğunu ifade eden Erdoğan, reel sektörün talebi ile gençlerin kariyer hayallerini buluşturmaya yönelik “Yetenek Kapısı”nın devreye alındığını belirtti. Erdoğan, 1,2 milyonun üzerinde öğrenci ve mezun ile 8 binin üzerinde işveren ve kariyer danışmanının “Yetenek Kapısı” üzerinden ücretsiz şekilde bir araya geldiğini kaydetti.

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Erdoğan özetle şunları söyledi: “Önümüzdeki yıl Ulusal Staj Programı’mızdaki stajyer öğrenci sayısını 150 bine çıkartıyoruz. Staj sürelerinin de öğrenci ve kurum arasındaki karşılıklı rızaya bağlı olarak 3 aya kadar uzatılabilmesini sağlıyoruz.

ÖZEL SEKTÖRE STAJ ÇAĞRISI

Özel sektörden beklentimiz, 150 bin öğrenciye benzer şartlarda staj imkanı vererek toplamda bu sayıyı 300 bine ulaştırmamıza destek vermeleridir. El ele vereceğiz, dayanışma içerisinde olacağız ve sıçramamızı bir anda gerçekleştireceğiz.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Bu vesileyle gençlerimize bir de müjde vermek istiyorum. Ulusal Staj Programı’nın 2023 yılı başvurularını açıyoruz. Ayrıca yaz stajları için ödediğimiz asgari ücretin yüzde 30’una tekabül eden rakamı, 2023’ten itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz. İlave olarak, staj sonrası öğrencilerimizin yarı zamanlı çalışmaya devam edebilmelerini temin amacıyla geliştirdiğimiz Yetenek Yönetim Modelini de yaygınlaştırıyoruz.

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İNSAN KAYNAĞI PLANLAMASI

Hem kamu hem özel sektör tarafının uzun zamandır beklediğini bildiğimiz Türkiye’nin insan kaynakları envanterinin hazırlıklarını tamamladık. Bir sonraki adım olarak kamu ve özel sektörün gelecekte ihtiyaç

duyacağı beceri ve etkinlikteki insan kaynağının belirlenmesi amacıyla 2023-2027 Stratejik İnsan Kaynağı planlamasının çalışmalarına başladık. Amacımız, Türkiye’nin 2053’e kadar ihtiyaç duyacağı insan kaynağını yetiştirmemizin önünü açacak kapsamlı bir planlamayı tüm tarafların katılımıyla gerçekleştirmektir.”

Dışişleri Bakanlığı ilk sırada

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hayata geçirilen ve 160 binin üzerinde öğrencinin staj imkanına ulaşmasını sağlayan Ulusal Staj Programı kapsamında ödüle layık görülen kurum ve kişilere de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ödülleri takdim edildi. Stajyer memnuniyetinin en yüksek olduğu kurum olarak belirlenen Dışişleri Bakanlığının ödülünü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulusal Staj Programı kapsamında en çok staj imkanı sunan Tarım ve Orman Bakanlığının ödülünü Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, en çok staj imkanı sunan yerel yönetim olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ödülünü Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, en çok staj imkanı sunan özel sektör kuruluşu İstanbul Grand Airport'un (İGA) ödülünü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu aldı.

Yurt dışına kariyer için gidenler dönüyor

Yurt dışında eğitim gören Türk vatandaşı veya mavi kart sahibi yetenekleri kazanmaya yönelik “Uluslararası Kariyer Fuarı”nın da 10 ülkede gerçekleştirildiğini bildiren Erdoğan, “Türkiye artık iyi eğitimli evlatlarının kariyer için yurt dışına gittiği değil, yurt dışında eğitim gören evlatlarını kendine çeken bir cazibe merkezi olmuştur. Hatta diğer ülke vatandaşlarından yetenekler de küresel marka haline gelen şirketlerimizde çalışmak üzere Türkiye’ye yönelmektedir. Binlerce Türk vatandaşı istihdam etmek için çağrı açan yabancı şirketler mevcut. Bu noktaya geldik. Birkaç başvuruyla yetinmek zorunda kalıyordu birileri. Çünkü kendini iyi yetiştirmiş bir gencimiz için ülkemizde çalışmak yurt dışında çalışmaktan her bakımdan çok daha caziptir.” diye konuştu.

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e-İnsan nedir?

e-İnsan uygulaması, genç insan kaynağının yaşamları boyunca ihtiyaç duyacakları kariyerlerine ilişkin tüm hizmetlerin fırsat eşitliği temelinde tek bir dijital sistem üzerinden sunulması amacıyla geliştirildi. e-İnsan; Kariyer Kapısı, Ulusal Staj Programı, Uzaktan Eğitim Kapısı, Yetenek Kapısı, YTNK TV gibi araçların yanında kamuda iş hayatına dair hizmetleri kapsayan bütünleşik bir dijital hizmet noktası olarak öne çıkıyor.

Çiftçi kadınlara Erdoğan sürprizi

Dünya Çiftçi Kadınlar Günü dolayısıyla 81 ilden 120 girişimci kadın Emine Erdoğan’ın ev sahipliğinde Külliye’de buluştu. Ancak Emine Erdoğan rahatsızlığı nedeniyle toplantıya katılamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise kadınlara sürpriz bir ziyarette bulunarak, “Hanımın yerine vekaleten, kendi yerime asaleten geldim” dedi. Programda, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de yer aldı.

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