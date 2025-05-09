Su sporları eğitim merkezi açılış gününe hazırlanıyor

Kocaeli sahillerinde hayata geçirdiği dev yatırımlar ile kentin spor kültürünü ve marka değerini yükseltmeye devam eden Kocaeli Büyükşehir, Başiskele Karşıyaka Sahili’nde yapımını tamamladığı Başiskele Su Sporları Eğitim Merkezi’ni 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda hizmete açıyor. Su sporları festivali ile gerçekleştirilecek eğitim merkezinin açılışına kent protokolü ile Kocaeli’de bulunan yelken ve kürek kulüpleri de katılım gösterecek. Festival kapsamında alanda deniz kanosu, deniz küreği, dragon boat, plaj voleybolu, halat çekme, dev jenga, penaltı yarışması, kürek ergometre deneyimi ve su savaşları gibi etkinlikler düzenlenecek.