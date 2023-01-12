Suç makinelerine şafak baskını: Evlerinde kıskıvrak yakalandılar

Ceyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 'cinayet', 'kundaklama', 'yaralama' gibi suçlara karışan ve emniyette 50’ye yakın kayıtları bulunan Türker A., İmirze A. ve Yusuf E.’yi yakalamak için çalışma başlattı.



Şüphelilerin Yumurtalık ilçesindeki evde saklandığı belirlendi ve özel harekat polislerinin de katılımıyla şafak vakti operasyon düzenlendi.



Operasyonda 3 şüpheli de yakalanırken, evde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, son olarak geçen yıl Nisan ayında oto galerideki Mahmut Doğan cinayetine karıştıkları öğrenildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

FOTOĞRAF 8 İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah alım-satım ve kaçakçılığı yapan, suç örgütlerine silah temin eden şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında suç örgütlerine temin edilen silahların imal edildiği atölyenin yeri tespit edildi. Polis, yaklaşık 6 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından Küçükçekmecede belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda R.T., Ş.T., ve S.J. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. İmalathanede yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 91 şarjör, 25 anahtarlık şeklinde tabanca, 85 ateşleme tertibatı bulunmayan anahtarlık tabanca, 45 kurusıkı tabanca, 45 kurusıkı tabanca şarjörü, 55 tabanca gövde ve sürgüsü, 19 tabanca namlusu, silah yapımında kullanılan makineler, çok sayıda muhtelif silah parçacıkları ele geçirildi. Haklarında Silah İmal ve Ticareti suçundan işlem yapılan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.J. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Ş.T. ve R.T. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suç örgütlerine silah imalatı yapılan atölyeye şafak operasyonu İstanbul'da suç örgütlerine eylemlerinde kullanmak üzere silah temin ettikleri belirlenen şüphelilerin imalathanesine operasyon düzenlendi. Operasyon yapılan atölyede çok sayıda anahtarlık görünümlü tabanca ele geçirildi.

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FOTOĞRAF 15 Balıkesirde bir grup tarafından polis muhbiri olduğu gerekçesiyle çiftlik evine kaçırılıp, bir ay boyunca cinsel saldırıya uğradığını ve gördüğü işkence sırasında 4 parmağının kesildiğini söyleyen G.A. isimli genç kız, polise şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, çete faaliyetleri içinde Çıkrıkçı Mahallesinde 10 dönümlük arazi üzerinde bir çiftlik kurduğu, esnafı haraca bağlayan şüphelilerin haracı ödemeyen mağdurlara ve başka kadınlara da burada elektroşok cihazı kullanıp, işkence yaptığı belirlendi. Polis ekipleri çalışmaların ardından, tespit edilen şüphelilere yönelik 13 Aralıkta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında çetenin lideri Mehmet Salih Turanlının da bulunduğu 7 şüpheliyi gözaltına aldı. 3 şüphelinin de yakalanması için çalışma başlatıldı. ÇOK SAYIDA SİLAH VE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİÇiftlik evinde ve belirlenen adreslerde yapılan aramalarda özel bölmelere saklanmış 14 tabanca, 21 şarjör, 217 tabanca fişeği, 17.2 gram esrar, 13 gram metamfetamin, 15 sentetik hap, 6 tüfek, 4 tüfek şarjörü, 74 tüfek kartuşu ve çok sayıda cep telefonu ve sim kartlar ele geçirildi. Öte yandan, çeteye yönelik daha önce farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda da gözaltına alınan 5 kişinin tutuklandığı öğrenildi. SIRTINDAKİ EJDERHA DÖVMESİNDEN TEŞHİS ETTİOperasyonun ardından olayla ilgili ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. İşkence gören bazı iş yeri sahiplerinin, iş yerlerini çeteye devretmek zorunda kaldığı tespit edilirken, bugüne kadar işkence gören 4ü kadın 14 kişinin korkudan polise ihbarda bulunamadıkları ortaya çıktı.G.A.nın, çetenin lideri Mehmet Salih Turanlıyı sırtındaki ejderha dövmesinden teşhis ettiği öğrenildi. İŞKENCE VE CİNSEL SALDIRIŞüphelilerin, kaçırdıkları kadınlara işkence ve cinsel saldırının yanı sıra zorla uyuşturucu verdikleri de öğrenildi. Çete üyelerinin darp izlerini ve işkence videolarıyla diğer kadınları da tehdit ettiği belirlendi. 4 TUTUKLAMAŞüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden çete lideri Mehmet Salih Turanlı ile Ahmet Hicri Turanlı, M.F. ve Ç.D. tutuklanırken, M.N.T., E.T. ve S.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. ÇETE LİDERİ MEHMET SALİH TURANLIEsnafı haraca bağlayan, haracı ödemeyen mağdurlara ve başka kadınlara çiftlik evinde işkence ve cinsel saldırıda bulunduğu belirlenen çetenin lideri Mehmet Salih Turanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Balıkesir'deki suç şebekesi genç kızın ihbarıyla çökertildi Balıkesir'de 18 yaşındaki bir kızın, suç şebekesi tarafından kaçırılıp işkence ve cinsel istismara maruz kaldığı ihbarı, polis ekiplerini harekete geçirdi. Esnafı haraca bağlayan, haracı ödemeyen mağdurlara ve başka kadınlara da çiftlik evinde işkence yaptığı belirlenen çeteye operasyon düzenlendi. Çete lideri olduğu öne sürülen Mehmet Salih Turanlı'nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı.

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