Suça sürüklenen çocuklara adli süreç kalkanı

Adalet Bakanlığı, suça sürüklenen çocukların korunması için yeni bir uygulama üzerinde çalışıyor. 15 yaşından küçük ve ilk defa suç işleyen çocuklar, herhangi bir soruşturma ya da kovuşturma kaydına alınmayacak ve adli süreçlerin dışına çıkarılarak izlenecek. Bu yeni model, çocukların manevi olarak zarar görmemesi ve suça sürüklenmesinin önlenmesi amacıyla geliştiriliyor.





REHABİLİTASYON TEDBİRLERİ

Meclis Çocuk İstismarını Araştırma Komisyonu'nu bilgilendiren Adalet Bakanlığı Adli Destek Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanı Meral Gökkaya, birden fazla kez suça sürüklenen çocuklar için deözel rehabilitasyon tedbirleri geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Gökkaya, suça sürüklenen çocukların topluma kazandırılması için Avrupa Konseyi ve UNICEF'le birlikte de yeni bir projeye başlayacaklarını ifade etti. Mayıs ayında hayata geçirilmesi planlanan proje için uluslararası bir konferans da düzenlenecek.





SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK SAYISI AZALDI