Suçlu değilsen telaşlanma

Müfettişlerin çalışmalarını sürdürdüğünü hatırlatan Tunç, şöyle konuştu: "Belediyelerin denetimi söz konusu burada. Özellikle hem Sayıştay denetimine tabidirler hem de İçişleri Bakanlığı'nın denetimine tabidirler. Burada denetimden çekinmeye gerek yok. Eğer bir eksiğiniz varsa telaşlanırsınız ama bir eksiğiniz yoksa, müfettişin özellikle araştırmak istediği konularla ilgili olarak cevaplarınızı verirseniz zaten bir telaşınıza gerek yok. Yani burada bir suçluluk telaşında bulunmamak gerekir.”