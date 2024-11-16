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Suçlu değilsen telaşlanma

Suçlu değilsen telaşlanma

04:0016/11/2024, Cumartesi
G: 16/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konserlerle ilgili denetimleri ‘Yargı tacizi’ olarak değerlendirmenin şuursuzluk olduğunu belirterek, "Müfettişe cevaplarınızı verirseniz zaten bir telaşa gerek yok. Yani burada bir suçluluk telaşında bulunmamak gerekir" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul ve Ankara Büyükşehir belediyelerinin bazı harcamalarına yönelik soruşturmalar hakkındaki sözlerine ilişkin, "Yargıyla ilgili cümleler kurarken haddi aşmamak gerekir” dedi.


ÇEKİNMEYE GEREK YOK

Müfettişlerin çalışmalarını sürdürdüğünü hatırlatan Tunç, şöyle konuştu: "Belediyelerin denetimi söz konusu burada. Özellikle hem Sayıştay denetimine tabidirler hem de İçişleri Bakanlığı'nın denetimine tabidirler. Burada denetimden çekinmeye gerek yok. Eğer bir eksiğiniz varsa telaşlanırsınız ama bir eksiğiniz yoksa, müfettişin özellikle araştırmak istediği konularla ilgili olarak cevaplarınızı verirseniz zaten bir telaşınıza gerek yok. Yani burada bir suçluluk telaşında bulunmamak gerekir.”


#Yılmaz Tunç
#Adalet Bakanlığı
#belediye

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