Şükran Projesi’nde Ada Etabı tamamlandı

Sahibata Mahallesi Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapımı tamamlanan Türkiye’nin ikinci büyük tescilli bina taşıma projesi görücüye çıktı. Konya Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş düzenlediği ‘Lansman Programı’ ile Tescilli Ada Etabı’nı tanıttı. Programa Konya’da yayın yapan yerel ve bölgesel televizyon kanalları ile gazetelerin genel yayın yönetmenleri, yazı işleri müdürleri ile ulusal ajans ve basın kuruluşlarının temsilcileri katıldı.





EMEKLERİMİZİN MEYVELERİNİ TOPLAMAYA BAŞLADIK

2019’da başlayan ilk beş yıllık döneminin güvenli, modern, sağlıklı, estetik ve yaşanabilir bir Meram’ın temellerini atmakla geçtiğini kaydeden Başkan Kavuş, “İkinci dönemimiz de, bugün olduğu gibi o temellerin meyvelerini toplamakla başladı, öyle de devam edecek inşallah. Birer birer tamamlanan ve hizmete sunulan projelerimiz bunun en güzel örnekleri. Bu gayretli çalışmalarımıza, Meram’ın sorunlarını çözene, vatandaşlarımızı yaşamaktan mutluluk duyacakları bir Meram’a kavuşturana kadar, her yönüyle modern ve müreffeh bir Meram’ı inşa edene dek durmadan, yılmadan, yorulmadan devam edeceğiz” diye konuştu.





SURİÇİ DE KONYA’NIN DAR-ÜL MÜLKÜ’DÜR

Suriçi bölgesinin tarihten bugüne şehir ekonomisinin, ticaretinin, turizminin, siyasetinin, dini ve sosyal hayatının merkezi olduğunu hatırlatan Başkan Kavuş, Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi’ni değerli kılanın da bu özelliği olduğunu söyledi. Bu değerli projeyi, böylesi önemli bir yerde fiziksel, sosyal, tarihsel ve ekonomik dönüşümü sağlamak amacıyla hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü, “Konya Selçuklu Dar-ül Mülkü, Suriçi de Konya’nın Dar-ül Mülk’üdür. Sadece Selçuklu ya da Osmanlı’nın değil değil Roma’nın, Bizans’ın ve bugünün de kalbinin attığı yer burasıdır. İşte, Cenab-ı Hakk’a şükürler olsun ki bu kadar önemli bir projeyi birer birer tamamlıyor, şehrimizin hizmetine sunuyoruz.”





DÜNÜ, BUGÜN VE YARINLA BULUŞTURDUK

Bölgedeki mevcut yapı stoğunun modern yaşam standartlarına uygun hale getirilmesinin yanında projede en temel amaçlarının tarihi ve kültürel zenginliğin ortaya çıkarılması ve korunması olduğunu kaydeden Başkan Kavuş, projenin dün ile bugünü buluşturduğunu, modern iş ve yaşam alanları ile de hem estetik hem de işlevsel olarak yüksek standartlarda tasarlandığını belirtti. Şükran Projesi’nin en önemli yönlerinden birinin de ekonomik ve sosyal hayata sunacağı katkı olduğunu söyleyen Başkan Kavuş, “Proje, hayatı renklendirecek sosyal donatılar ve zenginleştirecek yeşil alanların çoğunluğuyla dikkat çekiyor. Ayrıca, ekonomik faaliyetlerin artırılmasına katkıda bulunacak, yeni iş imkanları oluşturacak, turizm gelirini artıracak ve ticaretin de canlanmasını sağlayacak” ifadelerini kullandı.





9 YAPI BİR ADADA TOPLANDI

Yapımı tamamlanan ve lansmanı yapılan Tescilli Ada Etabı hakkında da bilgi veren Başkan Kavuş, bu etabın Türkiye’nin en büyük 2. Tescilli Bina Taşıma Projesi olma özelliği taşıdığını ifade ederek, “Şükran Dönüşüm Projesi içerisinde yer alan ancak zaman içinde tamamıyla yıkılmış 6 adet tescilli yapının tespiti yapılmıştı. Bu binaların aslına uygun olarak bir ada içerisinde yapılması ile ilgili süreç başladı ve daha önce proje alanında bulunan Hakimevi ve karşılama merkezi ile Zabıta Karakolu’nun bulunduğu ada içerisine altı yeni tescilli binayı aslına uygun olarak inşa ederek eklemiş olduk. Bu eklenen tescilli yapılarla birlikte 9 adet yapıyı bir ada içerisinde toplamış olduk” şeklinde konuştu.





SURİÇİ ÇARŞISI DA YAKINDA TAMAMLANACAK

3 milyar TL’yi aşan maliyetiyle Meram ve Konya tarihinin en büyük yatırımlarından biri olan Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi’nin etapları ve etaplarda gelinen süreç hakkında da bilgi veren Başkan Mustafa Kavuş, “Bu yüklü maliyet ile 40-50’den fazla modern sosyal tesis yapabilirdik ama burayı ayağa kaldırmayı, şehrin merkezine yeni bir vizyon ve vitrin kazandırmayı tercih ettik. Meram tarihinin en büyük projesi konumundaki Sahibata Mahallesi Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi toplam 163 bin metrekare alanı kapsıyor. Yakın zamanda da Suriçi Çarşımızın diğer kısmı olan 1. Etap çalışmalarımızı tamamlayacağız” dedi.







