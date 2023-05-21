Sümela’ya ziyaretçi akını

Türkiye’nin en önemli inanç turizmi merkezlerinden biri olan Trabzon’un Maçka ilçesi Altındere Vadisi’ndeki tarihi Sümela Manastırı’nda yaklaşık 7 yıl önce başlayan restorasyon ve kaya güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni yüzüyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Özellikle 1 Mayıs'tan itibaren Sümela Manastırı'nı ziyaret edenlerin sayısında belirgin bir artış yaşanırken, havaların güzel gitmesi bu sayıyı katlayarak artırdı. Sümela Manastırı’nı şuana kadar ziyaret edenlerin sayısı 60 bini bulurken, gelen ziyaretçiler yapılan restorasyon çalışmalarının manastırın ömrünü uzattığını belirtti.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINDI

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, Sümela’nın bundan sonra bir daha ziyarete kapanmayacağını söyledi. Kantarcı “Sümela’da uzun süren, gerek kaya düşmesi gerekse restorasyonla ilgili çalışmalar yapıldı. Bazı dönemler bizler de bir an önce açılması yönünde tepkiler koymuştuk. Netice itibarıyla ziyarete açılmış oldu bundan sonra kapanma diye bir şey kesinlikle olmayacak. Güvenlik anlamında da taş kaya benzeri durumlarla ilgili gerekli tedbirler alınmış durumda, can güvenliğiyle ilgili çalışmalar tamamlandı” diye konuştu.

Orijinali gibi olmuş

Ziyaretçilerden Feyyza Baltürk, restorasyon çalışmalarını beğendiklerini ifade ederek, “Daha önce gelmiştim ancak restorasyon çalışması olduğu için ziyaret edememiştim. Şu an fotoğraflardan daha güzel olduğunu görüyorum. Güzel bir restorasyon olmuş orijinali korunmuş gibi gözüküyor. Gayet iyi, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.







