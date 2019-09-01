Gündem Suriye petrolü ABDye akıyor
POLİTİKA

Suriye petrolü ABD'ye akıyor

Haseke’deki petrol kuyularından sorumlu iki PKK’lı, ABD’nin petrol satışından YPG’ye pay ve TIR’larca silah verdiğini söyledi. Fransızların da YPG ana kampına hastane kurduğu, askeri doktor ve hemşirelerin yaralı teröristleri tedavi ettiği öğrenildi.

Şahin Şen Yeni Şafak

Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG/PYD kamplarından kaçıp Türkiye’ye gelen ve teslim olan 2 teröristin ifadeleri, bölgedeki ABD, AB ve PKK ittifakını gözler önüne serdi. Adana Emniyeti Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesinin aylar süren çabaları sonucu ikna edilip teslim alınan 2 teröristin anlattıkları, bölgedeki petrol pazarlığını deşifre etti. Haseke ve Derik bölgesindeki kuyulardan çıkan petrolün ABD TIR'ları ile taşındığını anlatan teröristler, bazı kuyuların TIR'lar sevkiyata yetişemediği için beton dökülerek kapatıldığını belirtti.

KİRLİ İTTİFAK SAHNEDE

TSK’nın 25 Nisan 2017’de Irak’ın Sincar ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok Dağı’na düzenlediği hava harekatından sonra ana kamplarını Haseke’deki ABD üssünün yanına taşıdıklarını anlatan teröristler, buradaki petrol kuyularında petrol kuyu sorumlusu olarak çalıştıklarını söyledi. Petrol sevkiyatı yapan TIR'ların Basra Körfezi’ne gittiğini belirten iki PKK'lı, TIR'ları da YPG'li teröristlerle yerel halkın kullandığını belirtti.

DANİMARKA, İSVEÇ VE HOLLANDA ALIYOR

Danimarka, İsveç, Mısır ve Hollandalıların sürekli bölgedeki petrolden numune alıp ABD’den petrol satın aldığı öğrenilirken, ABD’nin de petrol satışından YPG’ye belirli miktarda pay ve TIR'lar dolusu silah ve mühimmat verdiği ortaya çıktı.

FRANSA HASTANE KURDU

ABD’nin Suriye’deki zengin petrol sahalarını nasıl işgal ettiğini deşifre eden teröristler, bölgedeki Fransa varlığını bir kez daha ortaya çıkardı. Fransa’nın Haseke'deki YPG ana kampına hastane kurduğunu anlatan teröristler, hastanede Fransız askeri doktor ve hemşirelerinin de görev yaptığını söyledi. Çatışmalarda yaralanan teröristlerin kampa getirilerek bu hastanelerde tedavi edildiği belirtilirken, ilerleyen süreçte Fransa’nın bölgeden çekilmesi durumunda YPG'lilere sağlık ve müdahale eğitimi verildiği de ortaya çıktı.

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  • ABD İdlib’i vurdu
  • ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İdlib’in kuzeyinde El Kaide’ye yönelik hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Reuters haber ajansının CENTCOM’dan aldığı bir e-postayı kaynak göstererek yayınladığı haberde ABD kuvvetlerinin İdlib’in kuzey bölgesinde bulunan bazı El Kaide liderlerine yönelik hava saldırısı düzenlediğini aktarıldı. Komutanlığın açıklamasında, “Bu operasyon ABD vatandaşlarını, partnerlerimizi ve masum sivilleri tehdit eden El Kaide liderlerine yöneliktir” ifadelerine yer verildi.
  • Dağdakileri ikna ettiler
  • Teslim olan teröristler, YPG ana kampındaki çok sayıda teröristin kaçmak istediğini ancak elebaşlarının “Teslim olursanız Türkler sizi öldürür” diye korkuttuğunu, ayrıca kaçmak isterken yakalanan teröristlerin de infaz edildiği bilgisini verdi. Söz konusu iki teröristin teslim olduktan sonra kamplardaki 4 teröristle daha irtibat kurarak teslim olmaları için ikna ettiği öğrenildi.
  • Bizi ABD eğitti
  • PKK'lı teröristler kendilerini ABD'nin eğittiğini söyledi.
  • İki PKK’lı ifadelerinde, YPG ana kampında petrol sevkiyatı dışında, ABD’li askerlerin kendilerine sabotaj, canlı bomba, bomba hazırlama ve antiterör eğitimi verdiğini de anlattı. Teröristler, ABD’liler tarafından hava ve kara harekatlarına karşı nasıl savunma yapmaları gerektiği konusunda eğitildiklerini, karadan havaya atılan füze eğitimi aldıklarını söyledi.

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