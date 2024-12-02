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Suriye'de teröre izin vermeyiz

Suriye'de teröre izin vermeyiz

04:002/12/2024, Pazartesi
G: 2/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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İran'ın Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi bugün Türkiye'ye gelecek.
İran'ın Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi bugün Türkiye'ye gelecek.

Suriye'deki gelişmelerle tedirgin olan İran’ın Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi bugün Türkiye’ye geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün Irak ve ABD’li mevkidaşlarıyla görüştü. Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a “Türkiye’ye ve Suriyeli sivillere dönük terör faaliyetlerine asla izin vermeyeceklerini” söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’li ve Iraklı mevkidaşları Antony Blinken ve Fuad Hüseyin ile ayrı ayrı telefonda Suriye’deki gelişmeleri görüştü. Fidan, Blinken ile görüşmesinde Türkiye’nin bölgede istikrarsızlığı artıracak her türlü gelişmeye karşı olduğunu, bu çerçevede Suriye’deki gerginliğin azaltılmasından yana olduğunu söyledi.

Suriye’de barış ve huzurun tesisi için rejim ile muhalefet arasındaki siyasi sürecin sonuçlanması gerektiğini ifade eden Bakan Fidan, Türkiye ve Suriyeli sivillere dönük terör faaliyetlerine asla izin verilmeyeceğini belirtti.

Bakan Fidan ayrıca, Lübnan’daki ateşkesin kalıcı olması için İsrail’in verdiği sözleri tutması gerektiğini belirtti. Gazze’de ateşkesin bir an önce sağlanması ve insani yardımın bölgeye ulaştırılması gerektiğini söyledi.

Öte yandan Bakan Fidan, dün Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan Al Suud'la da telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynakları görüşmede Suriye’deki son gelişmelerin ele alındığını açıkladı.


#Hakan Fidan
#suriye
#orta doğu
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