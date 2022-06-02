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GAZİANTEP

Suriyeli kadına tekme atan fuhşa teşvik sabıkalı şüpheli: Erkek sandım pişmanım

Gaziantep'te Suriye uyruklu zihinsel engelli Leyla Muhammed'e (70), bankta otururken tekme atan Şakir Çakır, tutuklandı. Çakır’ın ifadesinde, vurduğu kişinin kadın olduğunu bilmediğini öne sürerek, “Ben olayı kızımın kaçırılmasına yönelik olabileceğini düşünerek kendimi kaybettim. Banktaki kişiyi erkek zannettiğim için bir anlık kızgınlıkla olayı gerçekleştirdim" dediği belirtildi.

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Haber Merkezi DHA
Suriyeli kadına tekme atan fuhşa teşvik sabıkalı şüpheli: Erkek sandım pişmanım
Suriyeli kadına tekme atan fuhşa teşvik sabıkalı şüpheli: Erkek sandım pişmanım

Gaziantep'te Suriye uyruklu zihinsel engelli Leyla Muhammed'e (70), bankta otururken tekme atan Şakir Çakır, tutuklandı. Çakır’ın ifadesinde, vurduğu kişinin kadın olduğunu bilmediğini öne sürerek, “Ben olayı kızımın kaçırılmasına yönelik olabileceğini düşünerek kendimi kaybettim. Banktaki kişiyi erkek zannettiğim için bir anlık kızgınlıkla olayı gerçekleştirdim" dediği belirtildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKMİŞTİ


Düztepe Mahallesi’nde, pazartesi günü bankta oturan Suriye uyruklu zihinsel engelli Leyla Muhammed'in çevresinde toplananlar, çocuk kaçırmaya çalıştığını ileri sürdü. Bu sırada kalabalık arasındaki bir kişi yaşlı kadına tekme attı. Saldırı anı ve kadının gözyaşı döktüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.

FUHŞA TEŞVİK SUÇUNDAN SABIKALI


Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, yaşlı kadına tekme attığı tespit edilen 4 çocuk babası Şakir Çakır’ı gözaltına aldı. Çocuk kaçırıldığı iddiaları üzerine tekme attığını ve pişman olduğunu söyleyen Çakır, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Ancak, karara başsavcılık itiraz edince, Çakır, yeniden gözaltına alındı.
Yapılan araştırmada; 'fuhşa teşvik' dahil 9 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlenen Şakir Çakır, polisteki işlemlerinin ardından salı günü sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.


"ERKEK SANDIM, PİŞMANIM"


Şakir Çakır ifadesinde tekme attığı kişinin kadın olduğunu bilmediğini öne sürdü. Garsonluk yapan Çakır, "4 çocuğum var. Olay günü kalabalık toplanmış ve çocuk kaçıran bir kişinin yakalandığını söylüyordu. Ben de olayın kendi kızıma yönelik bir kaçırma eylemi olduğunu düşündüm. Kendimi kaybettim ve kalabalıkta erkek sandığım kişiye yönelik kızgınlıkla olayı gerçekleştirdim. Müştekinin kadın olduğunu bilmiyordum. Müşteki de ilk etapta benden şikayetçi olmamıştı. Olaydan dolayı pişmanım" dediği belirtildi.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Bu arada, Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi süren Leyla Muhammed'i Vali Davut Gül, kent protokolü ve çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri ziyaret etti. Sağlık durumu iyi olan Leyla Muhammed'in, birkaç gün içerisinde taburcu edileceği belirtildi.

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