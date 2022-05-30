Gaziantep'te zihinsel engelli yaşlı kadına tekmeli saldırı: Görüntüler infiale neden oldu

Nedim Şener'den Demirtaş'ın sözlerine çıt çıkaramayan muhalefete: Altılı masada HDP'nin ruhu duruyor

Gazeteci Nedim Şener, TVNET canlı yayınında, HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın muhalefet partilerini hedef alan son açıklamalarına değindi. Demirtaş'ın muhalefete ayar verdiğini ve bunun karşısında altı partiden hiçbir tepki gelmediğini ifade eden Şener, 'Muhalefet o kadar içselleştirmiş ki, 'Bir dakika ya sen masada yoksun ne saçmalıyorsun' demiyorlar. Fotoğraflara almıyorlar ama fotoğrafın çekilmediği anda HDP'nin ruhu o masada duruyor.' diye konuştu.