Suruçluların yüzü kayyumla güldü

Uzun yıllar boyunca hizmetten yoksun olan Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinin yüzü ataması yapılan kayyumlarla gülmeye başladı. İlçeye kaymakam olarak atanan İbrahim Güneş, belediye başkanlığına da vekaleten bakıyor. Kısa süre içerisinde yarım kalan hizmetleri tamamlayan Güneş, önceliği şehrin alt ve üst yapısı ile sosyal yaşam yatırımlarına veriyor.

İlçede 437 milyon 844 bin TL yatırım bedeli ile içme suyu şebeke çalışmaları devam ederken, uzun yıllar içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan projede, Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ ekipleri 209 kilometrelik hat döşeme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ayrıca 463 milyon 53 bin TL yatırım bedeli ile 240 kilometrelik alanda kanalizasyon şebekesi ve 21 kilometrelik alanda yağmur suyu şebekesi çalışmaları devam ediyor.





ÇEVRE YOLUNDA ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Suruç-Akçakale Karayolu projesinde sona gelindi. Suruç-Akçakale ilçelerini birbirine bağlayacak olan kara yolunun ilçenin ekonomisine ve lojistik ağına büyük katkı sağlayacağı ve şehir merkezinde yaşanan trafik yoğunluğunu da ortadan kaldıracağı belirtildi. İlçenin ulaşımı ve konforu açısından önem taşıyan yollarda da belediye tarafından sıcak asfalt kaplama, mıcır kumu serimi ve kilitli parke taşı döşeme işlemleri devam ediyor. Son bir yılda 254 bin metrekarelik alanda kilitli parke taşı döşeme işlemi ve 61 kilometrelik alanda sıcak asfalt kaplama işlemi yapıldı. Bunun yanı sıra altyapı çalışmalarından doğan yol sorunlarına müdahale etmek amacıyla bir yılda 30 bin ton mıcır kumu serildi.





EVLERE GÜNDE 35 BİN EKMEK

Belediyenin en büyük hizmetlerinden biri olan halk ekmek fabrikasında günde 35 bin ekmek üretiliyor. Haftanın 7 günü ve 24 saat çalışmaların yürütüldüğü fabrikadan çıkan ekmekler 10 farklı noktada satışa sunuluyor. Bu hizmetle birlikte Suruç halkı her gün sıcak ve ucuz ekmeğe ulaşabiliyor. Halk ekmek fırınında çölyak hastaları da unutulmadı. Ekmek üretilip ulaştırılan çölyaklılara içerisinde çeşitli yiyeceklerin bulunduğu koliler de veriliyor.





VATANDAŞLAR ÇOK MEMNUN

İlçeye atandıktan sonra şehir merkezi ve kırsalda gezmedik yer bırakmayan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Güneş, vatandaşların da takdirini topluyor. Vatandaşlar, hizmetleri bizzat yerinde inceleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Güneş’in ilçenin gelişimi için büyük bir şans olduğunu belirtti. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Güneş’ten memnun olduklarını söyleyen Abbas Turan ise, “Kaymakamımız iyi çalışıyor. Ona çok dua ediyoruz. Bütün mahalleleri kapı kapı dolaşıyor. Biz kendisinden memnunuz” dedi.



