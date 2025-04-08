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Sürücüler dikkat: Trafikte kurallar ve cezalar değişiyor

Sürücüler dikkat: Trafikte kurallar ve cezalar değişiyor

14:128/04/2025, Salı
G: 8/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Sürücülerin ehliyetlerinin iptaline yönelik maddeler içeren düzenlemenin detayları belli oldu.
Sürücülerin ehliyetlerinin iptaline yönelik maddeler içeren düzenlemenin detayları belli oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılacak 32 maddelik değişiklik teklifinin önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacağını açıkladı.

Yerlikaya, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca karayollarında meydana gelen kazaların tablosunu kamuoyu ile paylaşırken, uzun süredir tartışma konusu olan ve Karayolları Trafik Kanunu'nda önemli değişiklikler içeren taslak düzenlemenin tamamlandığını duyurdu.

Aracından inenin ehliyeti alınacak

Yerlikaya,
"Bakanlık olarak; trafikte kural ihlallerinin caydırıcılığını arttırmak için Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair, 32 maddelik kanun değişikliği taslağı hazırladık. Bu taslağı önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sunacağız."
ifadelerini kullandı.

Yapılacak değişiklikler kapsamında sürücülerin trafikte yapacağı ihlallere daha caydırıcı cezaların getirilmesi amaçlanırken, kanun değişikliği teklifinde trafikte yaşanılan tartışmalarda saldırı amacıyla aracından inen sürücülerin ehliyetlerinin iptal edilmesi de yer alacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada söz konusu düzenleme maddesi için
"Trafikte başka sürücülere saldırmak için araçtan inen şahısların ehliyetine el konulacak."
ifadelerini kullanmıştı.

Işık ihlaline ehliyet iptali

Meclis'e sunulacak düzenlemede, bir takvim yılı içerisinde 6 kez kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen sürücülerin ehliyetlerinin iptal edilmesi yer aldı. Bu kısıtlamaya takılan sürücüler ek olarak 80 bin lira idari para cezası ödemek zorunda kalacak.

Taslak çalışmada yer alan diğer maddelerin önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.



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