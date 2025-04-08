Sürücüler dikkat: Trafikte kurallar ve cezalar değişiyor

Yerlikaya, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca karayollarında meydana gelen kazaların tablosunu kamuoyu ile paylaşırken, uzun süredir tartışma konusu olan ve Karayolları Trafik Kanunu'nda önemli değişiklikler içeren taslak düzenlemenin tamamlandığını duyurdu.

"Bakanlık olarak; trafikte kural ihlallerinin caydırıcılığını arttırmak için Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair, 32 maddelik kanun değişikliği taslağı hazırladık. Bu taslağı önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sunacağız."

"Bakanlık olarak; trafikte kural ihlallerinin caydırıcılığını arttırmak için Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair, 32 maddelik kanun değişikliği taslağı hazırladık. Bu taslağı önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sunacağız."

Yapılacak değişiklikler kapsamında sürücülerin trafikte yapacağı ihlallere daha caydırıcı cezaların getirilmesi amaçlanırken, kanun değişikliği teklifinde trafikte yaşanılan tartışmalarda saldırı amacıyla aracından inen sürücülerin ehliyetlerinin iptal edilmesi de yer alacak.

Meclis'e sunulacak düzenlemede, bir takvim yılı içerisinde 6 kez kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen sürücülerin ehliyetlerinin iptal edilmesi yer aldı. Bu kısıtlamaya takılan sürücüler ek olarak 80 bin lira idari para cezası ödemek zorunda kalacak.