Sürücüler dikkat: Trafikte kurallar ve cezalar değişiyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılacak 32 maddelik değişiklik teklifinin önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacağını açıkladı.
Yerlikaya, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca karayollarında meydana gelen kazaların tablosunu kamuoyu ile paylaşırken, uzun süredir tartışma konusu olan ve Karayolları Trafik Kanunu'nda önemli değişiklikler içeren taslak düzenlemenin tamamlandığını duyurdu.
Aracından inenin ehliyeti alınacak
Yapılacak değişiklikler kapsamında sürücülerin trafikte yapacağı ihlallere daha caydırıcı cezaların getirilmesi amaçlanırken, kanun değişikliği teklifinde trafikte yaşanılan tartışmalarda saldırı amacıyla aracından inen sürücülerin ehliyetlerinin iptal edilmesi de yer alacak.
Işık ihlaline ehliyet iptali
Meclis'e sunulacak düzenlemede, bir takvim yılı içerisinde 6 kez kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen sürücülerin ehliyetlerinin iptal edilmesi yer aldı. Bu kısıtlamaya takılan sürücüler ek olarak 80 bin lira idari para cezası ödemek zorunda kalacak.
Taslak çalışmada yer alan diğer maddelerin önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.