T625 Gökbey'e hatıra parası

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen Türkiye’nin ilk yerli genel maksat helikopteri T625 GÖKBEY, Darphane tarafından “Savunma Sanayi Serisi” kapsamında hazırlanan ilk hatıra para ile koleksiyonseverlerle buluştu. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, "Türk Savunma Sanayii'nin geldiği noktayı simgeleyen bu özel tasarım hem havacılık meraklılarına hem de milli teknoloji hamlesine gönül verenlere özel bir değer sunacak. GÖKBEY'imizin havacılık serüvenimizin simgesel bir nişanesi olarak yerini alacak bu kıymetli çalışmada emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.