"Bir Temsilin Hikayesi" sergisi, Başakşehir'de sanatseverlerle buluşacak

24 Nisan'da açılacak sergide, 17. yüzyıldan günümüze uzanan bir anlatı sunulacak.
Başakşehir Belediyesi 17. yüzyıldan 21. yüzyıla uzanan bir anlatı taşıyan "Bir Temsilin Hikayesi" sergisini açmaya hazırlanıyor. Hüsnühat, tezhip ve minyatür sergisi, Başakşehir Belediyesi Şehir Sanat Galerisi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Sergi, köklü bir mirası görünür kılmak ve geçmiş ile gelecek arasındaki bağı sanat aracılığıyla anlatmak amacıyla hazırlandı. Küratör Şükran Aydın sergiye ilişkin, kültürel mirasın bugüne yansıyan kıymetli bir durağını temsil ettiğini, gelenekten ilham alan her eserin, yarınlara uzanacak hikayenin bir parçası olduğunu söyledi. Aydın, temsil edilen değerlere sahip çıkabilmenin ve hikayeyi gelecek kuşaklara taşıyabilmenin umudunu taşıdığını ifade etti.
Yüzü aşkın hüsnühat, tezhip ve minyatür eserinin yer alacağı sergide, Hafız Osman, Mahmud Celaleddin Efendi, Kazasker Mustafa İzzet Efendi gibi tarihe iz bırakmış büyük hattatlar, onların izinden giden bugünün sanatçıları tarafından temsil ediliyor.Tezhip sanatında İsmail Hakkı Altunbezer'den Süheyl Ünver'e, Fatma Rikkat Kunt'tan Muhsin Demironat'a uzanan estetik mirasın çağdaş temsilcileriyle buluşacağı sergide, minyatür sanatı da Cahide Keskiner, Ülker Erke ve Nusret Çolpan gibi öncü sanatçıların ardından gelen öğrencileri aracılığıyla sunulacak.
Sanatçılar, açılış sonrası Şehir Sanat Sahne'de Leyla Kara'nın moderatörlüğünde "Hocamdan Bir Hatıra" başlıklı söyleşide bir araya gelecek. Söyleşide hüsnühat, tezhip ve minyatür sanatçıları geçmiş kuşaklardan aldıkları ilhamı ve sanata dair hatıralarını dinleyicilerle paylaşacak."Bir Temsilin Hikayesi" sergisi, 12 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.