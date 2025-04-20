"Bir Temsilin Hikayesi" sergisi, Başakşehir'de sanatseverlerle buluşacak

Başakşehir Belediyesi 17. yüzyıldan 21. yüzyıla uzanan bir anlatı taşıyan "Bir Temsilin Hikayesi" sergisini açmaya hazırlanıyor. Hüsnühat, tezhip ve minyatür sergisi, Başakşehir Belediyesi Şehir Sanat Galerisi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Sergi, köklü bir mirası görünür kılmak ve geçmiş ile gelecek arasındaki bağı sanat aracılığıyla anlatmak amacıyla hazırlandı. Küratör Şükran Aydın sergiye ilişkin, kültürel mirasın bugüne yansıyan kıymetli bir durağını temsil ettiğini, gelenekten ilham alan her eserin, yarınlara uzanacak hikayenin bir parçası olduğunu söyledi. Aydın, temsil edilen değerlere sahip çıkabilmenin ve hikayeyi gelecek kuşaklara taşıyabilmenin umudunu taşıdığını ifade etti.