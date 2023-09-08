Tahıl anlaşması prensipte tamam

Rusya ile Türkiye, 1 milyon tonluk tahılın Afrika ülkelerine ulaştırılması için prensipte anlaştı. Rus haber ajansı Interfax’a göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Grushko yaptığı açıklamada, “Prensipte anlaşmaya varıldı. Yakın zamanda bu tür teslimatlara ilişkin planın tüm teknik yönlerini belirlemek için çalışmalara girmeyi umuyoruz” ifadelerini kullandı. Moskova’nın önerdiği anlaşmayla, Türkiye’nin, Katar’ın da mali desteğiyle Rusya’dan gelen tahılı indirimli fiyattan Afrika ülkelerine ulaştıracağı bildirildi. Gıda sıkıntısı çeken Afrika ülkelerine ulaştırılması planlanan 1 milyon ton tahılın, Ukrayna’nın ihraç ettiğinden çok daha az olduğu belirtiliyor.