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Tahıl anlaşması prensipte tamam

Rusya, Türkiye ile 1 milyon tonluk tahılın Afrika ülkelerine ulaştırılması için prensipte anlaşıldığını açıkladı. Rus Interfax’a konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Grushko, teslimatlara ilişkin teknik çalışmalara yakın zamanda başlanacağını söyledi.

04:00 . 8/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Rusya ile Türkiye, 1 milyon tonluk tahılın Afrika ülkelerine ulaştırılması için prensipte anlaştı. Rus haber ajansı Interfax’a göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Grushko yaptığı açıklamada, “Prensipte anlaşmaya varıldı. Yakın zamanda bu tür teslimatlara ilişkin planın tüm teknik yönlerini belirlemek için çalışmalara girmeyi umuyoruz” ifadelerini kullandı. Moskova’nın önerdiği anlaşmayla, Türkiye’nin, Katar’ın da mali desteğiyle Rusya’dan gelen tahılı indirimli fiyattan Afrika ülkelerine ulaştıracağı bildirildi. Gıda sıkıntısı çeken Afrika ülkelerine ulaştırılması planlanan 1 milyon ton tahılın, Ukrayna’nın ihraç ettiğinden çok daha az olduğu belirtiliyor.



#Tahıl Koridoru
#Türkiye
#Rusya
#Ekonomi
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