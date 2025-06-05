Tahliye bayramı: Düzenleme TBMM'de kabul edildi

İnfaz düzenlemelerini de içeren 10’uncu Yargı Paketi dün sabaha karşı TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, düzenlemenin Kurban Bayramı'na yetişmesi için dün öğleden sonra onayladı. Düzenlemenin Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanmasıyla tahliyeler başladı.

Düzenleme Meclis'te görüşülürken bir maddede değişikliğe gidildi. Çıkarılan maddeler hiçbiri cezaevlerinden yapılacak tahliyeleri, tahliye edilecek hükümlü sayısını etkilemeyecek.





KONUTTA İNFAZIN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olanlar hariç, ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyeceği tespit edilenler cezasını konutunda çekebilecek. Konutta infaz usulünün kapsamı da yaş ve cinsiyet bazında genişletiliyor. 80 yaşını bitirmiş kişilerin cezalarının altı yılını konutlarında infaz edebilmesi de mevzuata girecek. Mükerrer suç işleyenler koşullu salıverilmeden faydalanacak. İkinci defa suç işleyen hükümlüler cezasının dörtte üçünün infaz edilmesinin ardından koşullu salıverilecek. Hükümlünün salıverilmesinde iyi hal gözetilecek. Bu düzenlemeden cezaevlerinde bulunan 19 bin 800 kişi faydalanacak.

Yeni kanunla tehlikenin ağırlığına göre ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine uygulanacak. Buna göre, 13 yıldan 20 yıla kadar olan hapis cezası, 14 yıldan 21 yıla çıkarılacak. Müebbet hapis yerine uygulanan ve 9 yıldan 15 yıla hapis cezası ise 10 yıldan 18 yıla şeklinde uygulanacak. Kasten yaralama halinde verilecek cezanın alt sınırı 1,5 yıl oldu. Yaralamanın basit tıbbi müdahale gerektirecek şekilde hafif olması durumunda 1,5 yıl hapis cezası verilecek.





NİTELİKLİ TEHDİDE 7 YIL

Tehdit suçunun nitelikli hallerinde verilecek cezanın üst sınırı 5 yıldan 7 yıla çıkarılacak. Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunda, alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanan kişi hakkında verilecek cezanın alt sınırı da 3 aydan 6 aya çıkarılacak. Kasten işlenen suçlar için 1,5 yıl, taksirle öldürme hariç olmak üzere diğer suçlar için 3 yıl olan gece veya hafta sonu ceza infazında sınırlar sırayla 3 ve 5 yıla çıkarılacak.





BAZI MADDELER YENİDEN ÇALIŞILACAK

Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurulu’na içerik çıkarma yetkisini veren düzenlemeyi içeren 3 madde ile kurusıkı tabanca kullanımına 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası getiren madde yeniden düzenlemek üzere tekliften çıkarıldı. Çocukların cezaları kesinleştiğinde cezaevine değil eğitim evine gitmelerini sağlayan ve Ahmet Minguzzi düzenlemesi olarak bilinen madde yeniden çalışmak üzere tekliften çıkarıldı.





Cezasızlık algısı kalkacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM'de kabul edilen 10. Yargı Paketi’yle cezasızlık algısının ortadan kaldırılması, özel infaz usullerinin kapsamının genişletilmesi, suçun işlenmesinin önlenmesi ve caydırıcılığın sağlanmasının amaçlandığını bildirdi. Tunç, “Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgemizde yer alan hedeflerimizi hayata geçirmeye devam edecek, Türkiye Yüzyılı’nı adaletin yüzyılı yapacağız” ifadelerini kullandı.



