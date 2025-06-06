Tahliye sevinci: Yakınları karşıladı

Yeni infaz düzen-lemelerinin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından önceki gün başlayan tahliyeler Türkiye’nin dörtbir yanında dün de devam etti. Yakınlarını karşılamak için cezaevleri önüne gelen mahkum yakınları, tahliye olacakları bekledi. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevinden çıkan mahkumlar, yakınlarıyla sarılarak hasret giderdi.

Kurban Bayramı’nı aileleriyle evinde geçirecek olmanın mutluluğunu yaşayan mahkum ve yakınları sevinç yaşadı. Yasa ile mükerrer suçlardan ceza alan hükümlüler de şartlı salıverilmeden yararlandı. Cezaevinde kalamayacak durumdaki hasta ve engelli mahkumlar için konutta infaz uygulamasının kapsamı genişletildi. Düzenlemeden yararlanan toplam 19 bin 800 kişinin tahliyelerinin dün tamamlanacağı bildirilmişti.