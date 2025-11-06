Yeni Şafak
Takiple durdurulan otomobilde 25 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

14:446/11/2025, Perşembe
DHA
Durdurulan otomobilde narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda binlerce sentetik hap ele geçirildi
Durdurulan otomobilde narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda binlerce sentetik hap ele geçirildi

İstanbul’dan Sakarya’ya otomobille uyuşturucu hap getiren 3 şüpheli, polisin takibiyle yakalandı. Araçta yapılan aramada 25 bin 750 sentetik hap ele geçirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan kente uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen 34 BD 077 plakalı otomobilin sürücüsüne ‘dur’ ihtarında bulundu. Sürücü, yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Serdivan ilçesinde başlayan takip Adapazarı ilçesinde son buldu. Durdurulan otomobilde narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda 25 bin 750 sentetik hap ele geçirildi. Araçta bulunan V.K. (24), K.K. (28) ve B.A. (32) gözaltına alındı.



#istanbul
#sakarya
#narkotik
