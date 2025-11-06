Takiple durdurulan otomobilde 25 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan kente uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen 34 BD 077 plakalı otomobilin sürücüsüne ‘dur’ ihtarında bulundu. Sürücü, yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Serdivan ilçesinde başlayan takip Adapazarı ilçesinde son buldu. Durdurulan otomobilde narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda 25 bin 750 sentetik hap ele geçirildi. Araçta bulunan V.K. (24), K.K. (28) ve B.A. (32) gözaltına alındı.