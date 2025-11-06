Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bayburt’ta bavula yerleştirilmiş 1 kilo 20 gram skunk ele geçirildi

Bayburt’ta bavula yerleştirilmiş 1 kilo 20 gram skunk ele geçirildi

09:356/11/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Bayburt’ta bavula yerleştirilmiş 1 kilo 20 gram skunk ele geçirildi
Bayburt’ta bavula yerleştirilmiş 1 kilo 20 gram skunk ele geçirildi

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bayburt-Erzurum kara yolunda durdurulan otobüste yapılan aramada 1 kilo 20 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde kullanımı, imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda önemli bir operasyon gerçekleştirildi.


Bayburt - Erzurum kara yolu polis kontrol noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde, narkotik arama köpeği Pablo ile yapılan aramada S.B. isimli şahsın bavulunda 1 kilo 20 gram skunk maddesi bulundu.


Gözaltına alınan şüpheli hakkında ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçundan işlem yapıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.



#skunk
#Bayburt
#Erzurum
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 6 Kasım ASKİ su kesintisi programı