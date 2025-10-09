Yeni Şafak
Van'da 47 kilo 800 gram skunk ele geçirildi

16:169/10/2025, Perşembe
Zehir tacirlerine geçit yok.
Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda 47 kilo 800 gram skunk ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yeşilbulak Mahallesi mevkisinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 47 kilo 800 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.



