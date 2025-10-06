İzmir'de dev uyuşturucu operasyonu: 881 bin 800 sentetik hap ele geçirildi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda 881 bin 800 sentetik hap ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen sentetik hapların kentte tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu vurgulandı.

1 /8 İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik bir dizi çalışma yaptı.

2 /8 Karabağlar ilçesinde bir depoda yüklü miktarda uyuşturucu bulundurulduğunu ve 'torbacı' tabir edilen sokak satıcılarına dağıtılacağı bilgisine ulaşan polis ekipleri, önceki gün operasyon düzenledi.

3 /8 Depo ve bir kamyonda yapılan aramalarda 881 bin 800 sentetik hap ele geçirildi.

4 /8 Operasyonda gözaltına alınan T.S. ve U.A, dün sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

5 /8 Operasyonda ele geçirilen sentetik hapların İzmir'de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu vurgulandı.

6 /8 Polisin önceki gün Karabağlar ilçesindeki bir eve düzenlediği operasyonda da 22 kilo 161 gram skunk, 11 kök Hint keneviri, 174 sentetik hap, 1 tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

7 /8 Operasyonda E.Ö. gözaltına alındı. Dün adliyeye sevk edilen E.Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.