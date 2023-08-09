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Taksici kılığındaki üç göçmen kaçakçısı yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, taksici kılığında göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 3 kişi yakalandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

07:29 . 9/08/2023 Çarşamba
IHA
Kendilerine taksici süsü veren 3 kişi jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı

Kendilerine taksici süsü veren 3 kişi jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı

Edinilen bilgiye göre; yasadışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen göçmenlere organizatörlük yapan ve kendilerine taksici süsü veren 3 kişi jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, göçmen kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; Ayvalık’ta 3 şüphelinin yabancı uyruklu şahısları yasadışı yollarla yurtdışına çıkartmaya çalıştıkları tespit edildi.

Hemen harekete geçen jandarma timleri, 3 zanlıyı fiziki takibe aldı.

Jandarma ekiplerinin yaptıkları araştırmaların ardından iki ticari taksi ile bunlara öncülük yaptıkları belirlenen bir ticari taksi görünümlü sivil araca yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonda; 3 şüphelinin yanı sıra 6’sı erkek, 4’ü kadın ve 7’si çocuk olmak üzere 17 düzensiz göçmen yakalandı.

2’si ticari, biri de sivil araç, şüphelilerin üzerinden çıkan bir miktar para, 5 adet cep telefonunun da ele geçirildiği operasyonda, jandarma ekipleri 3 zanlıyı da gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.




#Balıkesir
#Ayvalık
#Göçmen kaçakçılığı
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