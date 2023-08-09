Taksici kılığındaki üç göçmen kaçakçısı yakalandı

Kendilerine taksici süsü veren 3 kişi jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı
Edinilen bilgiye göre; yasadışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen göçmenlere organizatörlük yapan ve kendilerine taksici süsü veren 3 kişi jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, göçmen kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; Ayvalık’ta 3 şüphelinin yabancı uyruklu şahısları yasadışı yollarla yurtdışına çıkartmaya çalıştıkları tespit edildi.
Jandarma ekiplerinin yaptıkları araştırmaların ardından iki ticari taksi ile bunlara öncülük yaptıkları belirlenen bir ticari taksi görünümlü sivil araca yönelik operasyon gerçekleştirildi.
2’si ticari, biri de sivil araç, şüphelilerin üzerinden çıkan bir miktar para, 5 adet cep telefonunun da ele geçirildiği operasyonda, jandarma ekipleri 3 zanlıyı da gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.