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Taksim metro istasyonu ve füniküler hattı Valilik kararınca kapatıldı

Taksim metro istasyonu ve füniküler hattı Valilik kararınca kapatıldı

18:0127/03/2025, Perşembe
G: 27/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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İstanbul Valiliği, M2 Metro ve füniküler hattı için yeni karar aldı.
İstanbul Valiliği, M2 Metro ve füniküler hattı için yeni karar aldı.

Metro İstanbul, Valilik kararı gereği M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapatıldığını açıkladı.

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı, Valilik kararınca ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatıldı.

Konuya ilişkin Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada kararın bugün saat 17.30'dan itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün 17.30 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır. Araçlar Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."



#Taksim
#Metro
#İstanbul

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