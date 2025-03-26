Kapalı olan Taksim ve Şişhane istasyonu işletmeye açıldı

Taksim ve Şişhane istasyonu işletmeye kapatılmıştı.
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar gereği kapalı olan Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu ve Şişhane istasyonu işletmeye açıldı.
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar gereği kapalı olan Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu ve Şişhane istasyonu işletmeye açıldı.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye açılmıştır" ifadeleri yer aldı.
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