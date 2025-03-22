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İBB'nin yapamadığı metro inşaatı Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi

İBB'nin yapamadığı metro inşaatı Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi

04:0022/03/2025, Cumartesi
G: 22/03/2025, Cumartesi
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İstanbul'daki Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı'nın yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca yürütülecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, İstanbul'daki Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü raylı sistem hattının yapımını Bakanlık üstlenecek. Bu kararla, daha önce bakanlık tarafından üstlenilen ve yapım çalışmaları yine bakanlıkça sürdürülen Çamlıca-Bosna Bulvarı Hattı uzatılacak. Yeni üstlenilen hat, mevcut güzergahın devamı niteliğinde olacak.



#İBB
#Ulaştırma
#Ekonomi

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