İBB'nin yapamadığı metro inşaatı Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, İstanbul'daki Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü raylı sistem hattının yapımını Bakanlık üstlenecek. Bu kararla, daha önce bakanlık tarafından üstlenilen ve yapım çalışmaları yine bakanlıkça sürdürülen Çamlıca-Bosna Bulvarı Hattı uzatılacak. Yeni üstlenilen hat, mevcut güzergahın devamı niteliğinde olacak.