İşsizlik 12 yılın en düşüğünde: İş gücüne katılım arttığı halde işsizlik azaldı

Ulusal İstihdam Stratejisi ve OVP hedeflerimiz doğrultusunda işsizlik oranında gerileme devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), geçen yıla ilişkin iş gücü istatistiklerine göre, ülkemizde işsizlik oranı, 2024'te bir önceki yıla göre 0,7 puan azalışla yüzde 8,7'ye geriledi. Buna göre, ülke genelinde işsiz sayısı geçen yıl 2023'e kıyasla 151 bin kişi azalarak 3 milyon 113 bin kişi oldu. Böylece, işsizlik oranı son 12 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Bu oran 2012'de yüzde 8,3 olmuştu.

GENÇ İŞSİZLİKTE GERİLEME

Türkiye'de 2024'te bir önceki yıla göre istihdam edilenlerin sayısı 988 bin kişi artarak 32 milyon 620 bin, istihdam oranı da 1,2 puan artışla yüzde 49,5 oldu. Aynı dönemde 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,1 puan azalışla yüzde 16,3 olarak gerçekleşti Geçen yıl 4 milyon 827 bin kişi tarım, 6 milyon 746 bin kişi sanayi, 2 milyon 162 bin kişi inşaat, 18 milyon 886 bin kişi hizmet sektörlerinde istihdam edildi. Bir önceki yılla karşılaştırıldığında istihdam edilenlerin sayısı, tarımda 132 bin, sanayide 35 bin, inşaatta 165 bin, hizmet sektöründe 656 bin kişi arttı.

İHRACATTAN İSTİHDAMA GÜÇLÜ DESTEK

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da, ihracata yönelik uyguladıkları etkin destekler ve güçlü ticaret diplomasisiyle ihracat performansının, sanayi üretimini ve istihdamı destekleyen bir ivme oluşturduğunu bildirdi. Bolat, işsiz sayısının geçen yıl bir önceki yıla göre 151 bin kişi azalarak 3 milyon 113 bin kişi olduğunu ifade etti. İstihdam oranının bir önceki yıla göre 1,2 puan yükselişle yüzde 49,5 olarak gerçekleştiğine dikkati çeken Bolat, "İhracat, üretim, yatırım, istihdam ve sürdürülebilir cari işlemler dengesi kapsamında hükümetimizin kararlıkla uygulamakta olduğu ekonomi programı olumlu sonuçlarını vermeye devam etmektedir. Bakanlık olarak ihracatçılarımıza sunduğumuz destekler, ticari diplomasi faaliyetlerimizin etkisiyle ihracatta elde edilen başarılar, üretim ve istihdam üzerinde olumlu sonuçlar vermektedir" değerlendirmesinde bulundu.

ÜRETİM ODAKLI POLİTİKANIN SONUCU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise kadınlarda ve gençlerde iş gücüne katılma oranı artarken, işsizliğin düşmesinin sevindirici bir gelişme olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: "Sağladığımız ekonomik öngörülebilirlik, siyasi istikrar ve uyguladığımız politikalar neticesinde yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı yaklaşımımızla makroekonomik hedeflerimize 2025 yılında da emin adımlarla ilerliyoruz. Türkiye'nin geleceği, güçlü ekonomisi ve kararlı politikalarıyla aydınlık olacaktır."

İŞ GÜCÜNE KATILIM ORANI %54,2

TÜİK'in açıklamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından "Son 12 yılın en düşük işsizlik oranı" paylaşımı yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise, "Yıllık bazda istihdam ve iş gücüne katılım oranında tarihi zirveye ulaştık. İstihdam sayımız ise aynı dönemde 988 bin kişi artarak 32 milyon 620 bine yükseldİş gücüne katılım oranımız 0,9 puan artarak yüzde 54,2 olarak gerçekleşti. Tarihin en yüksek istihdam ve iş gücüne katılım oranına ulaştık" dedi.







