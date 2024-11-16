Talimat geldiğinde operasyon başlar

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantıdan sonra açıklama yaptı. Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları şöyle:

"Sınır ötesindeki hareketliliği takip ediyoruz. Yıllar evvel kara harekatına karar verilip bundan 1 ay 2 ay sonra harekete geçiliyordu. Şimdi bu durumda değiliz. Talimat verildiği anda harekete geçecek şekilde tetiktedir askeri güçlerimiz. Talimat verildiği an TSK bu harekata başlayacak konumdadır. En önemli hassasiyetimiz sınırlarımızdan 30 km derinliğin korunmasıdır. Bu derinlikte bir terör faaliyeti görürsek bunu tehdit sayarız ve harekat gerçekleşir."





CUMHUR İTTİFAKI AYAKTA

"Muhalefet tarafından yoğun şekilde 'Cumhur İttifakı içinde çatlak' açıklamaları yapıldı. Bu açıklamaların bizim gündemimizde yeri yok. Muhalefet içindeki grupların çatışmalarını yoğun biçimde görüyor ve takip ediyoruz."





KATLİAM ŞEBEKESİ

"Bütün toplantılarımızda ilk gündemimiz Gazze. Batı Şeria'daki hassasiyetimiz yüksektir. İlhaktan bahsetmeleri daha büyük soykırımlara imza atmak istediklerinin beyanıdır. Lübnan'a dönük saldırılar, Suriye ve İran'a tehdit devam ediyor. Uluslararası hukukun tamamına saldıran bir şebeke ile karşı karşıyayız. Somut adımlar atılması gerekir. ‘Silah verilmemesi gerekir’ çağrımızın yerine getirilmesi bu katliamları engelleyecek."





İLK İŞ ATEŞKES

"Netanyahu ile arabuluculuk kavramı yan yana gelmiyor. Arabulucular devreye girince ağır saldırılar ile barış masasını ortadan kaldıracak adımlar attılar. Hamas barışa hazırız derken Netanyahu hükümeti ertesi gün saldırı geçekleştiriyor. İsrail'in yapacağı ilk iş bir ateşkes ilan etmek."





Trump dönemi için yol haritası

ABD seçimlerinden çıkan sonucu değerlendiren Çelik şunları söyledi: “Net bir tablo ortaya çıktı. Trump'ın zaferi söz konusu oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı var; kabine üyelerimiz Trump yönetiminin işbaşı yapması ile bir yol haritası çıkaracaklar."





ATAMALARI İZLİYORUZ

"Bu yol haritası talimatı ile güvenlikten dış ticarete, askeri konulara kadar ilgili bakanlıklar kendi yol haritaların hazırlıyor. Atamaları da izliyoruz. Türkiye ile ilgili atacakları adımları görmemiz lazım. Savaşlar uzamasın diyorlardı. Trump tanımadığımız biri değil. Eylem planlarımız hazır. Umarız diyaloğa dayalı netice olsun.”



