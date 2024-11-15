AK Parti MYK toplandı: Gündemde hangi konular var?

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.
Parti genel merkezindeki toplantı saat 14.40'da başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK üyelerine değerlendirmelerde bulunarak dün Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşmenin ayrıntılarını paylaşacak.
Siyasette normalleşme tartışmaları, sivil anayasa çalışmaları ve ekonomi verilerinin ele alınması beklenilen MYK'da AK Parti'nin aralık ayında başlayacak olan il kongrelerinin hazırlıkları görüşülecek.
Toplantıda Meclis bütçe görüşmeleri devam ederken parti grubu çalışmaları ve meclis gündemi değerlendirilecek.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in saat 16.30'da açıklama yapması bekleniyor.
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