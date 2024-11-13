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TBMM'de 'etki ajanlığı' ile ilgili yasa teklifi geri çekildi

TBMM'de 'etki ajanlığı' ile ilgili yasa teklifi geri çekildi

15:4713/11/2024, Çarşamba
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Kamuoyunda "etki ajanlığı" olarak bilinen ve "Devletin Güvenliği veya Siyasal Çıkarları Aleyhine Suç İşleme" başlığını taşıyan madde geri çekildi. Maddenin yeniden düzenleneceği ifade edildi.

TBMM'de çıkması beklenen yeni yargı paketi görüşmeleri devam ediyor.


Bu kapsamda pakette yer alan ve kamuoyunda tartışmalara neden olan bir teklif hakkında önemli bir gelişme yaşandı.


Bu kapsamda TBMM Danışma Kurulu toplantısında, iktidar ve muhalefet partileri grup başkanvekilleri bir araya geldi.


Toplantı gündeminde, Noterlik Kanunu'nda değişiklik yapılmasıyla ilgili kanun teklifinin 16. maddesi olan "etki ajanlığı suçu" düzenlemesi de vardı.


Muhalefet sözcüleri, burada da eleştirileri ve tepkileri dile getirdi.


Etki ajanlığı teklifi geri çekildi


Grup başkanvekillerinin uzlaşıya vardığı belirtilen toplantıda muhalefete, söz konusu maddenin tekliften çıkarılacağı bilgisi verildi.


Kamuoyunda 'etki ajanlığı' olarak adlandırılan, "Devletin Güvenliği veya Siyasal Yararları Aleyhine Suç İşleme" başlıklı maddesi geri çekildi.


Maddenin, eleştiriler dikkate alınarak yeniden düzenleneceği belirtildi.


3 yıldan 7 yıla kadar hapis


Söz konusu yasa teklifi; muhalefetin, gazetecilerin ve sivil toplum kuruluşlarının yoğun eleştirilerine neden olmuştu.


Teklife göre Türk Ceza Kanunu'nda casuslukla mücadele için yeni bir suç ihdası öngörülüyordu. Devletin güvenliği ile iç veya dış siyasal yararları aleyhine başka bir devlet adına suç işleyenlere 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası öngörülüyordu.


Böylece belge ve bilgi temini veya açıklanması dışında kalacak casusluk maksadıyla işlenen suçlar da ayrı bir suç olarak yerini almış olacaktı.




#TBMM
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#yargı

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