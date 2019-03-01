Gündem Tarihi eser kaçakçılarına büyük darbe
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Tarihi eser kaçakçılarına büyük darbe

İstanbul’da tarihi eser kaçakçılarına yapılan operasyonda Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait bin 239 parça tarihi eser ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bulunan tarihi eserlerin arasında 2 bin 200 yıllık Helenistik dönem tanrıça heykel başı da yer alıyor.
Bulunan tarihi eserlerin arasında 2 bin 200 yıllık Helenistik dönem tanrıça heykel başı da yer alıyor.

İstanbul Polisi tarihi eser kaçakçılarına büyük darbe vurdu. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçu işlenerek çeşitli illerden getirilen tarihi eserlerin satılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler bunun üzerine şüphelilerin Bağcılar’da bulunan bir işyerini kullandıklarını belirledi.

Uzakdoğu’da sağlık simgesi olarak bilinen kurbağa heykeli

ARAPÇA ÖĞRENDİLER

Yaklaşık 2 ay boyunca şüphelilerin her anını izleyen polis ekipleri tarihi eserlerin yabancı uyruklu kişilere satılacağı tespiti üzerine Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli iki polis, tarihi eser kaçakçılarıyla iletişim kurabilmek için Arapça dil eğitimi aldı. Polis ekibi, satıcılarla tarihi eserleri görmek üzere 26 Şubat’ta Bağcılar’da bir işyerinde buluşmak için anlaştı.

Helenistik döneme ait sikke

2 BİN YILLIK ESERLER YAKALANDI

Daha sonra işyerine düzenlenen operasyonda 2 bin yıllık ölü kültünü yansıtan cenaze kompozisyonlu mermer mezar taşı, 2 bin 200 yıllık Helenistik dönem tanrıça heykel başı, Roma dönemi aslan figürü, Bizans dönemi mermer adak taşı, Uzakdoğu’da sağlık simgesi olarak bilinen kurbağa heykeli, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait sikkelerin de içinde olduğu bin 239 parça tarihi eser ile av tüfeği ele geçirİldi. Operasyon kapsamında Emre U. ve Gökhan A. yakalanarak gözaltına alındı.

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