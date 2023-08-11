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TBMM Başkanı Kurtulmuş Jandarma Astsubay Ferhat Gedik ile Eren Bülbül'ü andı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şehadetlerinin 6'ncı yılında Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ile Eren Bülbül'ü andı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanlar can verir, yurdu yaşatmak için. Şehitlerimiz kalbimizde birer yıldız gibi parlayarak yollarımızı aydınlatıyor.

13:16 . 11/08/2023 Cuma
AA
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şehadetlerinin 6'ncı yılında Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ile Eren Bülbül'ü andı.



Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Kahramanlar can verir, yurdu yaşatmak için. Şehitlerimiz kalbimizde birer yıldız gibi parlayarak yollarımızı aydınlatıyor. Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ve sevgili Eren Bülbül, sizleri hiç unutmadık, nesiller geçse de unutulmayacaksınız. Makamınız ali, mekanınız cennet olsun."
ifadelerini kullandı.



#Eren Bülbül
#Numan Kurtulmuş
#TBMM
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