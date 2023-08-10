Eren Bülbül şehadetinin 6. yılında anılıyor

"Benim evladımın yaptığı iş unutulmuyor. Ruhu şad olsun. Tüm şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun. Sadece benim evladımın değil, tüm şehitlerin. Altı yıl oldu tabii ki içimde bir burukluk, bir acı, hüzün var, yok değil ama 13 evladımın birini vatan için şehit verdim mutluyum, huzurluyum. Tek beni üzen evladımın hayattayken çektikleri. 'Vatan sağ olsun' demekten başka diyecek bir şey yok"