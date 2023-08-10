Eren Bülbül şehadetinin 6. yılında anılıyor

Terör örgütü mensuplarınca şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül, şehadetinin 6'ncı yılında anılıyor.
Türkiye'yi yasa boğan ve sosyal medyadaki "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" paylaşımıyla milyonların gönlünde yer edinen Eren Bülbül ile saldırı anında Eren'in üzerine kapanarak kendini siper eden 41 yaşındaki Ferhat Gedik, özlemle anılıyor.
Evladının mezarının da bulunduğu Köprüyanı Mahallesi'nde yaşayan anne Ayşe Bülbül, Eren'in acısını hiçbir zaman unutmadığını söyledi.
Eren'in yaptığı kahramanlığın da unutulmadığına dikkati çeken Bülbül, şöyle devam etti:
"Sizlere 6 yıl, bana 6 bin yıl oldu"
Oğlunun mezarını ziyaret edenlerle görüşen, onlara duygularını anlatan Bülbül, şunları kaydetti:
Vatandaşlar Eren'i unutmuyor
Vatandaşlar da Türkiye'yi yasa boğan ve sosyal medyadaki "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" paylaşımıyla milyonların gönlünde yer edinen Eren Bülbül'ün kabrini ziyaret ediyor.
Avusturya'da yaşayan Bilgin Şentürk ve ailesi, çıktıkları Karadeniz turu sırasında Eren Bülbül'ün mezarına da ziyarette bulunarak dua etti.