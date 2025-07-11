TBMM Başkanı Kurtulmuş Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğine ziyarette bulundu

TBMM Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Kurtulmuş, "Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü" törenleri dolayısıyla bulunduğu Bosna Hersek'te Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğini ziyaret ederek, Büyükelçi Emin Akseki'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.