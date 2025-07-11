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Dışişleri Bakanlığı Srebrenitsa Soykırımı'nın 30'uncu yıl dönümünü anacak

Dışişleri Bakanlığı Srebrenitsa Soykırımı'nın 30'uncu yıl dönümünü anacak

16:0011/07/2025, Cuma
IHA
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Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı

Srebrenitsa Soykırımı'nın 30'uncu yıl dönümü münasebetiyle Dışişleri Bakanlığı 11 Temmuz Cuma günü, bakanlığın Fatin Rüştü Zorlu Toplantı Salonu'nda bir anma etkinliği düzenleneceğini duyurdu. Aynı zamanda anma etkinliğinde, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü ile Bosna-Hersek'in Ankara Büyükelçisi Mirsada Çolakoviç'in birer konuşma yapacakları belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı, Srebrenitsa Soykırımı'nın 30'uncu yıl dönümü için anma etkinliği gerçekleştirecek.


Srebrenitsa Soykırımı'nın 30'uncu yıl dönümü münasebetiyle Dışişleri Bakanlığı 11 Temmuz Cuma günü, bakanlığın Fatin Rüştü Zorlu Toplantı Salonu'nda bir anma etkinliği düzenleneceğini duyurdu. Aynı zamanda anma etkinliğinde, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü ile Bosna-Hersek'in Ankara Büyükelçisi Mirsada Çolakoviç'in birer konuşma yapacakları belirtildi.


Konuşma sonrasında, Bosna savaşında yaşananlara ve Srebrenitsa Soykırımı'na ilişkin bir belgesel gösterimi yapılacak. Srebrenitsa'da aynı gün düzenlenecek anma etkinliğine ise Türkiye'yi temsilen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katılması öngörülüyor.


Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü 23 Mayıs 2024 tarihinde BM Genel Kurulunda, 11 Temmuz'un, ‘Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü' olarak belirlenmesine ilişkin karar kabul edilmişti. Türkiye, BM içinde Dostlar Grubunun üyesi ve eş-sunucu olarak söz konusu kararın kabulü için önemli katkılarda bulunmuştu. BM Genel Kurulu kararı temelinde çıkarılan 9 Temmuz 2024 tarihli ve 2024/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'yle, 11 Temmuz, Türkiye'de de ‘Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü' olarak kabul edilmişti.




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