Soykırımın izleri hâlâ taze: Kapanmayan yara Srebrenitsa

Bosna Savaşı (1992-1995) sırasında yaşanan en büyük katliam olan Srebrenitsa soykırımından 30 yıl geçti. Bosnalı Sırp çete lideri Ratko Mladiç komutasındaki çetnikler, 11 Temmuz 1995’te, Birleşmiş Milletler (BM) kararıyla “güvenli bölge” ilan edilen Srebrenitsa'ya girerek 8 bin 372 Müslümanı katletti. Srebrenitsa’da yaşananlar II. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da yaşanan en büyük soykırım olarak kabul ediliyor. Katliamın failleri Sırp liderler Ratko Mladiç ve Radovan Karaciç, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde (UCM) savaş suçlusu olarak yargılanıp ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ancak Srebrenitsa’da yaşanan acı hiçbir zaman unutulmadı.

BM GÖZETİMİNDE SOYKIRIM

Her yıl 11 Temmuz'da, Srebrenitsa kurbanları, toplu mezarlardan çıkarılarak Potoçari anıt mezarlığında toprağa veriliyor. Bu yıl kimliği tespit edilen 7 Boşnak, Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilecek. Soykırımın tanıklarından Bosna Hersek Savaş Gazileri Federasyonu Başkanı Mujo Aganoviç, savaş sırasında insanların BM kararıyla güvenli ilan edilen Srebrenitsa’ya sığındığını ancak Sırp çetelerin burada büyük bir katliam işlediğini anlattı. Aganoviç, “BM barış güçlerinin komutanı Filip Morion birkaç kere Mladiç ile gizli toplantı yaptı. Birlikte gezdiler, Sırp askerleri nasıl bölgenin tamamının kontrolünü ele geçirecekler diye plan yaptılar. Bundan sonra ise tüm dünyanın gözü önünde Srebrenitsa soykırımı oldu” diye konuştu.

SREBRENITSA VE GAZZELER YAŞANMASIN

Sırp çetelerin öldürdükleri insanları kilomtrelerce uzaklıklara hata Sırbistan’a bile götürdüklerini belirten Aganoviç, “Mesela bir gencin kemikleri 6 farklı mezarda bulundu. Srebrenitsa o günlerdeki uluslararası güçlerin iki yüzlülüğünün neticesiydi. Onlarca Sırp yetkilisi uluslararası mahkemelerde cezalandırıldı, fakat yaptıklarının izleri kaldı. Bugünkü Sırpların lideri Milorad Dodik, soykırımı inkar ediyor. 'Bosna Sırp Cumhuriyeti Sırbistan’ın bir parçası’ diyor. Bütün bunlar Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç’in ürünü. Miloşeviç’in hedeflerini Vuçiç, Dodik ile beraber gerçekleştirmeye çalışıyor. Sadece yöntem farklı. Bu yüzden hep birlikte Srebrenitsalar ve Gazzeler bir daha yaşanmasın diye çalışalım” dedi.











