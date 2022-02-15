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ANKARA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Sırbistan Milli Günü'nü kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan Cumhuriyeti'nin Milli Günü'nü kutladı. Şentop, Sırbistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanı İvica Daçiç'e milli gün dolayısıyla tebrik mektubu gönderdi.

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Haber Merkezi AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop Sırbistan Milli Gününü kutladı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop

"Sırbistan Milli Günü dolayısıyla şahsım ve Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Sırbistan halkını en içten duygularla tebrik ederim." ifadelerine yer veren Şentop, mektubunda şunları kaydetti:

"Türkiye ile Sırbistan arasındaki köklü dostluk ilişkilerimizin ve parlamentolarımız arasındaki yakın iş birliğinin her alanda daha da geliştirilmesi samimi dileğimizdir. Bu bağlamda devam ettirdiğimiz temaslarımız, parlamentolarımız arasındaki yapıcı diyaloğun somut bir tezahürüdür.

Bu duygu ve düşüncelerle, Sırbistan halkına sıhhat, huzur ve refah, zatıalinize ve şahsınızda Sırbistan Ulusal Meclisinin değerli üyelerine çalışmalarında başarılar dilerim."

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