TBMM Başkanı Şentop: Bu konuyu kapatmayacağım

TBMM Başkanı Mustafa Şentop gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İşte Şentop'un açıklamalarından öne çıkanlar

Birtakım ilkeler prensipler ve ahlak çerçevesinde siyasetin yapılmasını düşünüyoruz. Başından beri bu siyasetin doğallığı içinde. Enstrümanların da bu ahlaka uygun yapılması gerekiyor. Herkesten bu hassasiyeti bekliyoruz. Uzun yıllardır kayıt dışı siyasetle mücadele ediyoruz.

Uzun zamandır kayıt dışı siyasetle mücadele ediyoruz. Bununla hep mücadele ettik bugüne kadar. Ankara küçük yer. Kimin kiminle olduğunu kimin adamı olduğunu kimin sahibi olduğunu biliyor. Akşam sosyal medya paylaşımı olunca vekil arkadaşlar, ‘sahibi ile görüş’ dediler. Ben onu doğru bulmam. Düz siyaset yaparım. Siyasette numara, hile gibi şeyler bana çok uzaktır. Sosyal medyadaki tartışmayı kapattım, ama bu konuyu kapatmam. Herkes siyaset yapacak olursa bunu usulüyle yapmalı.

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Aynı siyasi görüştenmiş gibi davranarak, kendilerince güç elde ettiğini düşünenler şahış çıkarları için kullanmaya çalışıyorlar. Buna müsaade etmemek lazım.

GÜNDEM Şentop: İslam düşmanı ve ırkçı politikalar yürütüldüğüne şahit oluyoruz