Gündem TBMM Başkanı Şentop Bu konuyu kapatmayacağım
ANKARA

TBMM Başkanı Şentop: Bu konuyu kapatmayacağım

TBMM Başkanı Mustafa Şentop gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şentop sosyal medya üzerinden yaşanan tartışmaya ilişkin "Uzun zamandır kayıt dışı siyasetle mücadele ediyoruz. Bununla hep mücadele ettik bugüne kadar. Ankara küçük yer, kimin kiminle olduğunu kimin adamı olduğunu kimin sahibi olduğunu biliyor. Akşam sosyal medya paylaşımı olunca vekil arkadaşlar, ‘sahibi ile görüş’ dediler. Ben onu doğru bulmam. Düz siyaset yaparım. Siyasette numara, hile gibi şeyler bana çok uzaktır" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
TBMM Başkanı Şentop: Bu konuyu kapatmayacağım
TBMM Başkanı Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İşte Şentop'un açıklamalarından öne çıkanlar

Birtakım ilkeler prensipler ve ahlak çerçevesinde siyasetin yapılmasını düşünüyoruz. Başından beri bu siyasetin doğallığı içinde. Enstrümanların da bu ahlaka uygun yapılması gerekiyor. Herkesten bu hassasiyeti bekliyoruz. Uzun yıllardır kayıt dışı siyasetle mücadele ediyoruz.

Uzun zamandır kayıt dışı siyasetle mücadele ediyoruz. Bununla hep mücadele ettik bugüne kadar. Ankara küçük yer. Kimin kiminle olduğunu kimin adamı olduğunu kimin sahibi olduğunu biliyor. Akşam sosyal medya paylaşımı olunca vekil arkadaşlar, ‘sahibi ile görüş’ dediler. Ben onu doğru bulmam. Düz siyaset yaparım. Siyasette numara, hile gibi şeyler bana çok uzaktır. Sosyal medyadaki tartışmayı kapattım, ama bu konuyu kapatmam. Herkes siyaset yapacak olursa bunu usulüyle yapmalı.

Aynı siyasi görüştenmiş gibi davranarak, kendilerince güç elde ettiğini düşünenler şahış çıkarları için kullanmaya çalışıyorlar. Buna müsaade etmemek lazım.

Şentop: İslam düşmanı ve ırkçı politikalar yürütüldüğüne şahit oluyoruz
GÜNDEM
Şentop: İslam düşmanı ve ırkçı politikalar yürütüldüğüne şahit oluyoruz

TBMM Başkanı Şentop: Terörle mücadelede çok daha başarılı neticeler alıyoruz
GÜNDEM
TBMM Başkanı Şentop: Terörle mücadelede çok daha başarılı neticeler alıyoruz
İsmail Ok AK Partiye katıldı

İsmail Ok AK Parti'ye katıldı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti rozetini taktı.
Otomotivibekleyen yeni tehlike

Otomotivi
bekleyen yeni tehlike

Çip krizi bunun yanında çerez kalacak.
Dekont tuzağı

​Otomobilini satacakken dolandırıcıların oyununa geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe-Kilit ile bataklık kuruyacak.

​Operasyon bölgesinde 200 ve 300 metre uzunluğunda iki mağara tespit edildi.

​Tarihi araç koleksiyonculuğu: Retro.

​20 ay önce sel afeti yaşanmıştı: Su seviyesi yükseldi yol çöktü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.