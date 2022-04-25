TBMM Başkanı Şentop'tan HDP'li Paylan'a tepki: Provokasyon

HDP’li Garo Paylan’ın sözde Ermeni soykırımının tanınması için TBMM’ye verdiği kanun teklifine tepki çığ gibi büyüyor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un 23 Nisan oturumu sırasında iade ettiği teklifle ilgili siyasilerin Paylan’a gösterdiği tepkilerden bazıları şöyle:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Bizim milletimize hakaret eden, bunu hukuken, tarihen tartışmak yerine siyaseten yaftalamaya, ithama yönelen her türlü hareketin karşısında oluruz. Böyle bir davranışın da iyi niyetli bir davranış olmadığını, bir provokasyon olduğunu ifade etmek isterim.

Garo Paylan

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç: TBMM, asılsız iddialarla tarihimize hakaret edilecek yer değildir.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu: HDP’li milletvekilinin 1915 olaylarıyla ilgili safsatası aziz Türk Milletine çok büyük saygısızlıktır.

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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç: Ermenistan ile Türkiye ilişkilerin normalleşme çalışmalarının devam ettiği süreçte bu sözde kanun teklifinin TBMM’ye sunulmuş olması, bu şahsın iki ülke arasındaki süreci baltalamak isteyen ırkçı ve faşistlerin kurduğu sözde soykırım lobisinin maşası olduğunu göstermektedir.

AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat: Osmanlı soykırım yapmış olsaydı HDP Milletvekili Garo Paylan diye biri olabilir miydi?

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık: Garo Paylan Efendi, hiçbir şey bilmiyorsanız haddini bileceksiniz ve TBMM’ye hangi kanun teklifinin verilebileceğini öğreneceksiniz.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: 1915 olayları hakkında milletimize ve tarihimize yönelik bir iftirayı kanun teklifi diye sunmak gaflet, dalalet ve hatta hıyanettir.

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Geçerliliği bulunmuyor

Dışişleri Bakanlığı, 1915 olayları konusunda yapılan açıklamaların tarihi olgularla ve uluslararası hukukla bağdaşmadığını ve bir geçerliliği bulunmadığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “1915 olayları konusunda tarihi olgularla ve uluslararası hukukla bağdaşmayan açıklamaların geçerliliği bulunmamaktadır. Buna ABD Başkanı Biden’ın 2021 yılında yaptığı hatanın tekrarı niteliğindeki bugünkü talihsiz beyanı da dahildir. Siyasi nedenlerle tarihi gerçekleri çarpıtan bu tür açıklamaları ve kararları reddediyor, bu yanlışta ısrar edenleri kınıyoruz” denildi.

Joe Biden

Dar ve ufuksuz yaklaşım

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. Çelik, “ABD Başkanı Biden’ın açıklaması tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksundur. Başkan Biden’ın açıklaması Ermenistan’la yürümekte olan normalleşme sürecini sabote eder niteliktedir. Dar ve ufuksuz siyasi yaklaşımlar sadece husumet lobisine hizmet eder” dedi. Kalın, "Bizim tarihimizde soykırım, etnik temizlik, Holokost lekesi yok. Siz aynada kendinize bakın" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM HDP'den yeni '1915' provokasyonu: Garo Paylan 'soykırım tanınsın' diyerek TBMM'ye kanun teklifi verdi