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TBMM çocuklara emanet

TBMM çocuklara emanet

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0021/04/2025, Pazartesi
G: 21/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

TBMM Genel Kurulu, 23 Nisan dolayısıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında özel gündemle toplanacak. Kurtulmuş, bugün 30 ülkeden gelecek dünya çocuklarını kabul edecek. TBMM'de "Çocuk Forumu" gerçekleştirilecek. TBMM Genel Kurulunda, yarın "23 Nisan Çocuk Özel Oturumu" yapılacak. TBMM Başkanı Kurtulmuş'un oturumun açılışını yapmasının ardından Başkanlık Divanı, oturumu yönetecek çocuk başkana ve çocuk kâtip üyelere devredilecek. Bu oturumda Genel Kurulu çocuklar yönetecek. Genel Kurul, 23 Nisan Çarşamba günü ise özel gündemle toplanacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek özel oturumda, Kurtulmuş ve siyasi parti temsilcileri konuşacak.


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