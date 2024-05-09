TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa turu kapsamında CHP’nin ardından dün de DEM, SP ve İYİ Parti’yi ziyaret etti. Yeni anayasa için büyük çoğunluklu uzlaşı hedeflediklerini belirten Kurtulmuş, "Parlamentoda 400'ün üstünde bir ittifakla yeni anayasa metninin kabul edilmesi mümkün olsun" diye tura çıktığını ifade etti.