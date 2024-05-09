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Gündem

TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.

15:26 - 9/05/2024 Thursday
AA
Arşiv
Arşiv

Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Genel Kurulda üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.


İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, "öğretmenlerin yaşadığı şiddet"; MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, "Ordu ili", CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de "Türkiye'de arıcılığın sorunları" hakkında gündem dışı konuştu.


Adıgüzel, balda üretim maliyetlerinin arttığını, gezgin arıcılara mazot desteği ve arının aç kalmaması için de şeker desteği verilmesini istedi.


Türkiye'nin sahte bal cenneti olduğunu iddia eden Adıgüzel, market raflarındaki balların yüzde 80'inin hileli ballar olduğunu söyledi.


Adıgüzel, kayıtsız ve sağlıksız balların, denetleme yapıldığında raflarda yer bulamayacağını ve doğal balın pazar bulacağını ifade ederek, Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği kapsamının da genişletilmesi gerektiğini söyledi.


Toplum sağlığının korunması için bal konusunda İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının da sorumluluğu olması gerektiğini aktaran Adıgüzel, konuşmasının sonunda arıcı kıyafeti giydi.



#TBMM
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