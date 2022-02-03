TBMM Hazırlık Komisyonu HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi

TBMM Hazırlık Komisyonu, "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen Güzel hakkındaki iki ayrı dosya üzerinde incelemelerini tamamladı.

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Ramazan Can, HDP'li Güzel'in, savunması kapsamında yetkilendirdiği HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, komisyonda son sözlerini söylediğini, daha sonra komisyon üyelerinin değerlendirmelerini yaptığını belirtti.

Can, daha sonra yapılan oylamada Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy çokluğuyla karar verildiğini bildirdi. Bu yönde hazırlanacak raporu, 8 Şubat Salı günü saat 17.00'de Karma Komisyon'a sunacaklarını açıklayan Can, "Artık takdir, gündem Karma Komisyon'a aittir" dedi.

Süreç nasıl ilerleyecek?

Karma Komisyon da 1 ay içinde Hazırlık Komisyonu raporunu ve eklerini görüşerek sonuçlandıracak.

Karma Komisyon, dokunulmazlığın kaldırılmasına veya kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verecek.

Mevzuata göre, dokunulmazlığın kaldırılması yönündeki Karma Komisyon raporları, doğrudan Genel Kurul gündemine giriyor.

Milletvekillerine dağıtılan Karma Komisyon raporu, Genel Kurul'da okunarak görüşülüyor. Biri lehte diğeri de aleyhte olmak üzere, iki milletvekili rapor üzerinde konuşma yapıyor. Fezlekesi olan milletvekili isterse Hazırlık Komisyonu'nda, Karma Komisyon'da veya Genel Kurul'da kendi savunmasını yapabiliyor ya da başka bir milletvekili arkadaşına savunma yapması için bu hakkını verebiliyor. Söz ve savunma talebi yoksa görüşmeler tamamlanıyor.

REKLAM

Daha sonra Karma Komisyon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair raporu oylamaya sunuluyor. Genel uygulamaya göre açık oylama yapılıyor. Genel Kurul'da dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin oylamada, karar yeter sayısı (151) yeterli oluyor.

FOTOĞRAF 17 Terör örgütü PKK'ya yönelik hava harekatında öldürülen terörist Volkan Bora'nın cep telefonundan HDP vekili Semra Güzel ile samimi fotoğrafları çıktı. 2017 yılında öldürülen teröristin, HDP'li Güzel ile sözlü olduğu, hem HDP hem de Güzel tarafından kabul edildi.<br><br> Terörist Volkan Bora'nın, Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine HDP'li vekilin dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle fezleke düzenlendi. <br><br> SuperHaber, PKK'lı terörist Volkan Bora ile HDP'li Güzel'in terör kamplarında çekilen yeni fotoğraflarını yayımladı. Yeni fotoğraflarda, doktor olan Güzel'in, PKK eczanesinde görüntülendiği fotoğraflar kadar, PKK'lı teröristlerin spor aktivitelerinde boy göstermesi de dikkat çekti. Öte yandan fotoğrafları ortaya çıkaran gazeteci Ceyhun Bozkurt, HDP'li vekilin savunduğunun aksine, PKK kampına birden fazla kez gittiğini de açıkladı. Bozkurt, \"Semra Güzel, bir kez değil 2014 ve 2015 yılında birer kez olmak üzere en az iki kez Volkan Bora ile görüşmek üzere Kuzey Irak'a geçmiş. Güzel, teröristin annesini de yanında götürmüş! \" ifadelerini kullandı. Teröristle sözlü olan HDP vekilinin PKK kampındaki yeni fotoğrafları ortaya çıktı: Eczacılık yapıp futbol oynamış HDP vekili Semra Güzel'in terörist sözlüsü Volkan Bora ile çekilen yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda Güzel'in PKK kampında eczacılık yaptıpı ve teröristlerle futbol oynadığı da görüldü. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

GÜNDEM HDP'li Semra Güzel savunmaya çıkamadı

GÜNDEM HDP'li Semra Güzel'in TBMM'deki danışmanı terörist sevgilisinin kuzeni çıktı