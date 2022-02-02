​Semra Güzel’e yeni fezleke

PKK’lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında 10 Ocak’ta “terör örgütü üyeliği” suçu kapsamında fezleke hazırlanmıştı. Fezlekedeki delil ve belgelerin incelenmesi için Meclis’te oluşturulan Hazırlık Komisyonu çalışmalarını sürdürürken, Güzel’le ilgili yeni bir fezleke daha hazırlandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Aralık 2020’de “terör örgütü üyesi olmak” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından 22 yıl 3 ay hapse çarptırılan ve hakkında yakalama kararı çıkartılan eski HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’i evinde saklayan Semra Güzel hakkında “suçluyu kayırma” suçu kapsamında fezleke hazırladı. Adalet Bakanlığı’na gönderilen fezlekede, Güven’i saklama faaliyetleri detaylarıyla anlatıldı.
YAKALAMA ÇIKINCA GÜZEL’İN EVİNE GİTTİ
Fezlekeye göre; Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nce çıkartılan yakalama kararı üzerine Güven’in evine giden polis ekipleri, HDP’li eski vekili burada bulamadı. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, evinden bir araçla ayrılan Güven’in DBP binasına girdiğini, daha sonra da HDP Van Milletvekili Tayip Temel’le birlikte Semra Güzel’in evine gittiğini belirledi.
Eve giden ekiplere kapıyı Semra Güzel açtı. Leyla Güven’in evde olup olmadığını soran polise Güzel, “Evde öyle biri yok” cevabını verdi. Polisin kararlılığı üzerine Leyla Güven “Ben geliyorum, içeriye girmenize gerek yok” deyip teslim oldu. Fezlekede Güzel’in milletvekili dokunulmazlığını kullanarak mahkumiyet kararı bulunan Güven’i evinde sakladığı, bu kapsamda “suçluyu kayırma” suçunu işlediği belirtildi.