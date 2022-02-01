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ANKARA

HDP'li Semra Güzel savunmaya çıkamadı

PKK’lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkındaki iki fezlekeyi görüşmek üzere Meclis Hazırlık Komisyonu, dün ikinci kez toplandı. Mendisine tanınan süre içerisinde yazılı savunmasını sunmayan HDP’li vekil, dün de sözlü savunmaya gelmedi.

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Osman Özgan Yeni Şafak
​HDPli Semra Güzel savunmaya çıkamadı
Semra Güzel

PKK’lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkındaki iki fezlekeyi görüşmek üzere Meclis Hazırlık Komisyonu, dün ikinci kez toplandı.

Hazırlık Komisyonu, Semra Güzel’e, yazılı savunma için 28 Ocak, sözlü savunma için de 31 Ocak’a kadar süre verdi. Ancak kendisine tanınan süre içerisinde yazılı savunmasını sunmayan HDP’li vekil, dün de sözlü savunmaya gelmedi.

Semra Güzel
Semra Güzel

SÜRE UZATILDI

Toplantıda, HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, Semra Güzel yerine savunma yapabileceğini söyledi. Ancak bu talep, Tiryaki’nin Hazırlık Komisyonu üyesi olması nedeniyle reddedildi. Toplantıda, Güzel’in sözlü savunmasının alınması için verilen sürenin uzatılması kararlaştırıldı.

ARKADAŞINI GÖNDERECEK

Karar uyarınca Komisyon, yarın saat 14.00’te yeniden toplanacak. Ancak Semra Güzel’in yarınki toplantıya da gelmeyeceği ve yerine başka bir HDP’li milletvekilinin Semra Güzel adına savunma yapacağı belirtiliyor. Yarın gerçekleştirilecek toplantının ardından komisyonun artık bir karara varacağı ve buna ilişkin raporunu hazırlayıp TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’na sunacağı ifade ediliyor.

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