Gündem TBMMde gündem nadir görülen hastalıklar ve iklim değişikliği
POLİTİKA ANKARA

TBMM'de gündem nadir görülen hastalıklar ve iklim değişikliği

Down sendromlu ve otistik bireyler ile SMA gibi nadir hastalıkları taşıyanların sorunları bu hafta Meclis gündemine gelecek. Çözüm önerilerini de içeren araştırma komisyonu raporları Genel Kurul'da ele alınacak. Ayrıca iklim değişikliği, kuraklığın araştırılması ve çözüm önerilerine ilişkin araştırma komisyonu da kurulacak.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv


Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta Genel Kurul’'a, iklim değişikliği ve kuraklığın araştırılması ve çözüm önerilerine ilişkin araştırma komisyonu kurulması planlanıyor. Buna ilişkin AK Parti ve grubu bulunan diğer partilerin önergeleri ele alınacak. Genel Kurul'da ayrıca, araştırma komisyonlarının raporlarının görüşmelerine devam edecek.

Nadir hastalıklar da masaya yatırılacak

Down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozuklukları, ALS, SMA, DMD, MS hastalıkları ile tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliğinin korunması konusunda Meclis araştırma komisyonlarının hazırladığı raporlar görüşülecek. Ayrıca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na üye seçimi de yapılacak.

Hayvan Hakları Yasası Meclis'e geliyor: Çalışmalar tamamlandı
GÜNDEM
Hayvan Hakları Yasası Meclis'e geliyor: Çalışmalar tamamlandı


Hayvan hakları yasası da ele alınacak

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in yürüttüğü hayvan hakları yasası da bu hafta Meclis gündemine teklif olarak gelecek. Teklife göre; evcil hayvanların sokağa bırakılmasını da önlemek için, hayvanlara çip takılması, hayvana şiddet ve öldürme suçunun cezasının TCK kapsamına alınması, suçüstü halinde savcıların res'en harekete geçmesi, diğer durumlarda soruşturmaların ihbara bağlanması, hayvanı sokağa bırakana 2 bin TL ceza verilmesi, petşoplarda hayvan satışının yasaklanması, ancak lisanslı çiftliklerde üretilen havanların satışına izin verilmesi gibi düzenlemeler yer alıyor.

TBMM Başkanı Şentop'tan yeni anayasa açıklaması
GÜNDEM
TBMM Başkanı Şentop'tan yeni anayasa açıklaması
Öte yandan, Meclis'te bir diğer önemli başlık da spor yasası olacak.
Abone Ol Google News
İlk perde Rusyada sahneleniyor

İlk perde Rusya'da sahneleniyor

İlk 'Youtuber' siyasetçiler kuzeyden çıkmaya başladı.
Patlıcanlı baklava!

Patlıcanlı baklava!

​Rengini mor yaptı siparişlere yetişemiyor.
Sakarya’da akraba ziyareti pahalıya patladı: 7 ev karantinada

Fatih Camii'ndeki cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor.
Türkiye'de üretildi!

Türkiye'de üretildi!

Beyoğlu yeni araçlar ile 'Kademe' atladı.

Evler kara gömüldü

Evler kara gömüldü

​Bir hafta önce bahar havası yaşanıyordu.
Üç poğaça iki simit 6 bin TL

Üç poğaça iki simit 6 bin TL

​Kısıtlamada sokağa çıktı cezayı yedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.